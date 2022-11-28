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Что началось в Крыму, там и закончится. Подоляк ответил Медведеву на его выпад о Ялте

Автор: Иван Носальский

Суд над российскими военными преступниками необходимо провести в Ялте - месте основания ООН. Таким образом РФ можно заставить уважать международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Следственный изолятор города Ялта - отличное место для содержания российских военных преступников перед специальным трибуналом. Что началось в Крыму, должно там и закончиться. Нет другого пути заставить клептоманов уважать международное право как суд в месте, где была учреждена современная ООН", - подчеркнул он.

Отметим, ранее Подоляк заявлял о намерении через шесть месяцев поехать в Ялту и выйти в прямой эфир с городской набережной. По его словам, через полгода оттуда уже уедут все россияне, которые "украли имущество украинцев".

Позже замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал угрожать Подоляку в ответ на такое заявление.

"Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово", - написал он у себя в Twitter.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Главного управления разведки, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова.

Также генерал США Бен Ходжес заявлял, что ВСУ могут уже к январю 2023 года деоккупировать Мелитополь и Мариуполь и после этого начать освобождение Крыма.

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