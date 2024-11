Что означает ордер МУС на Нетаньяху и могут ли арестовать премьера Израиля

Содержание

Ордер на арест Нетаньяху: что решил МУС

Сегодня коллегия из трех судей Палаты предварительного производства I Международного уголовного суда единогласно одобрила выдачу ордеров на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Это связано с обвинениями в якобы совершенных преступлениях против человечности и военных преступлениях. Которые, по утверждению главного прокурора МУС Карима Хана, произошли во время войны против террористов ХАМАС в Секторе Газа с 2023 года.

Примечательно, что именно это решение стало первым случаем, когда международный суд выдал ордер на арест лидера демократической страны.

"Палата считает, что есть разумные основания полагать, что оба намеренно и сознательно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для выживания, включая еду, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электроэнергию", - говорится в решении.

Фото: ордер на арест выдан также на бывшего министра обороны Йоава Галанта (Getty Images)

В сентябре израильский МИД пытался оспорить юрисдикцию МУС и заявлял, что суд не предоставил возможность самостоятельно расследовать обвинения, прежде чем запрашивать ордеры. Израильская сторона считает, что ни одна другая демократия подвергалась настолько предвзятому отношению.

Кроме того, МУС выдал ордера на аресты трех главарей ХАМАС - Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. Их обвинили в преступлениях, связанных с атаками 7 октября 2023 года, когда террористы на юге Израиля убили около 1200 человек и похитили еще 250. Все трое обвиняются в убийствах, захвате заложников, изнасиловании и пытках.

Что касается главарей, то Хания погиб в результате предполагаемого израильского удара по Ирану, его преемник Синвар - в случайном бою с патрулем ЦАХАЛа в Секторе Газа. Израиль также говорит о ликвидации Дейфа, однако ХАМАС до сих пор не подтвердил его смерть.

Израиль решительно отвергает обвинения в военных преступлениях. Он ссылается на то, что ХАМАС прикрывается гражданскими палестинцами в домах, больницах, школах и мечетях. Подконтрольный террористам минздрав Газы говорит о более 42 тысяч погибших (без разделения на гражданских и боевиков), но это число невозможно проверить. Израильская сторона называет цифру: около 18 тысяч ликвидированных боевиков в секторе и еще 1000 на своей территории. И, по ее заявлениям, армия стремится свести к минимуму число мирных жертв.

Кто и как реагирует на ордер для Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху осудил ордер и заявил, что Израиль "с отвращением отвергает абсурдные и ложные акции".

"Нет ничего более справедливого, чем война, которую Израиль ведет в Газе... Премьер Нетаньяху не поддастся давлению. Он не отступит, пока все поставленные цели войны не будут достигнуты", - говорится в заявлении его офиса.

Президент Израиля Ицхак Герцог подчеркивает, что систему правосудия превратили в живой щит для преступлений ХАМАС. По его словам, этим решением МУС "встал на сторону террора и зла вместо демократии и свободы". А министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир (праворадикал, сторонник жесткой линии) заявил, что в ответ на решение суда нужно аннексировать оккупированный Западный берег.

Многие в Израиле по-прежнему считают войну в Газе справедливой. Даже противники Нетаньяху в основном упрекают его правительство в неспособности быстро вернуть заложников. Что касается методов ведения войны, критики гораздо меньше.

Лидеры оппозиции тоже осудили действия МУС. Бени Ганц, отставной генерал и политический соперник Нетаньяху, заявил, что решение демонстрирует "моральную слепоту" и является "историческим позором, который никогда не будет забыт". Другой оппозиционный лидер Яир Лапид назвал это "премией за позор".

Еще в мае президент США Джо Байден критиковал прокурора МУС за запрос на ордер об аресте Нетаньяху и поддержал Израиль в его праве на защиту от террористов. На этой неделе будущий лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тьюн пригрозил ввести санкции против суда, если тот выдаст ордеры.

Фото: администрация Джо Байдена заявила, что принципиально отвергает решение МУС (Getty Images)

Сегодня сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, близкий союзник избранного президента Дональда Трампа, назвал решение "опасной штукой". "Настало время Сенату США принять меры и наложить санкции на этот безответственный орган", - добавил он.

А спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в заявлении для прессы отметил, что США принципиально отвергают решение МУС. Сообщается, что Вашингтон обеспокоен спешкой прокурора в получении ордера на Нетаньяху и процессуальными ошибками. И "ясно дает понять", что суд не обладает юрисдикцией в этом вопросе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не считает ордера МУС политическими. "Решение суда должно уважаться и выполняться. Оно является обязательным для всех стран-участниц суда, в том числе всех членов ЕС", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заверил, что его страна готова действовать на основании ордеров, если это необходимо. Представитель французского МИД Кристоф Лемуан отметил, что реакция Франции на ордера будет соответствовать уставу МУС. Но отказался уточнить, арестуют ли Нетаньяху, если он приедет в страну. "Это сложный с юридической точки зрения вопрос", - сказал он.

В заявлении правительства Великобритании говорится, что Лондон уважает независимость Международного уголовного суда. На вопрос о том, будет ли арестован Нетаньяху в случае приезда, представитель премьера Кира Стармера ответил, что "не собирается вдаваться в гипотетические догадки".

Что означает ордер МУС и арестуют ли Нетаньяху

История с ордерами продолжается больше года и вердикт не стал неожиданностью. Изначально казалось, что институции пытались подойти сбалансировано, но то, что по сути в одном списке оказались Нетаньяху и главари ХАМАС - то есть, легитимный руководитель демократического государства и командиры террористических группировок - говорит о настрое на организованную делегитимацию Израиля, считает политолог, профессор Университета Бар-Илан Зеев Ханин.

По его мнению, для таких действий юридических оснований нет. И ни один серьезный юрист по международному праву не готов был подписаться под подобного рода заявлениями.

"Все эти структуры, в том числе ООН, которые были созданы, чтобы предотвращать преступления против человечества… На практике там задают тон диктаторские режимы. Это политический демарш, чтобы поддержать террористов и ослабить статус государства Израиль. Ввести санкции против политического и военного руководства, конкретно против премьера и уволенного Галанта", - заявил он в комментарии РБК-Украина.

МУС - это суд последней инстанции, который рассматривает дела только в тех случаях, когда внутренние правоохранительные органы не могут или не хотят вести расследования. Несмотря на ордера, ни один из подозреваемых вряд ли в ближайшее время предстанет в Гааге. У самого суда нет полиции для исполнения ордеров. Вместо этого он полагается на 124 государства-члена, включая большинство европейских стран, и их правоприменение.

Фото: Биньямину Нетаньяху вряд ли грозит задержание по ордеру МУС (Getty Images)

Израиль и Соединенные Штаты не принимают юрисдикцию МУС. Но угроза ареста в теории может затруднить Нетаньяху передвижение по миру. Так как страны-члены МУС при наличии ордера обязаны задержать подозреваемого, если он ступил на их территорию. Хотя недавний случай с военным преступником Владимиром Путиным, который беспрепятственно посетил Монголию (признает юрисдикцию МУС), подорвал принцип "обязательного ареста".

Зеев Ханин не видит угроз для международной изоляции Нетаньяху. По его словам, даже несмотря на заявление Жозепа Борреля, Израиль давно общается не с "брюссельской бюрократией", а конкретными европейскими партнерами, такими как Великобритания, Германия и т.д.

"На сегодня нет никаких причин полагать, что эти серьезные субъекты, которые задают тон в международной повестке дня, будут следовать такому абсурдному решению", - отметил он.

С другой стороны, ордер может повлиять на решения отдельных стран, которые могут интерпретировать решение МУС шире и запретить въезд израильским гражданам, что потенциально ставит в уязвимую позицию резервистов ЦАХАЛа и не только. А угроза санкций может иметь негативные последствия для бизнеса, инвестиций и в целом для экономики.

Однако Ханин скептически оценивает угрозу международных санкций.

"Те страны, которые поддерживают Израиль, будут дальше поддерживать. А попытки ввести санкции проваливаются раз за разом. Вообще международная система санкций неэффективна. Даже в отношении России и Ирана, как мы видим, а уж тем более в отношении Израиля… Тут невозможно сравнивать. Другое дело, что это создает неприятный прецедент", - объясняет политолог.

От этой ситуации могут пострадать не столько Нетаньяху и Галант, сколько, к примеру, бойцы Армии обороны Израиля. Как известно, после атаки 7 октября 2023 года многие вернулись из других стран и мобилизовались, поэтому есть небольшая вероятность, что им могут запретить въезд.

"Вот это может быть неприятный момент. Ну а дальше нам придется разбираться. Я понимаю, что у правительства руки особо не доходили (до разбирательства в МУС, - ред.). Но и они должны понять, что информационная война не менее актуальна, чем на поле боя. А сейчас, что сказать, упустили контроль над процессом", - подытожил собеседник.

При подготовке текста использовались: решение Международного уголовного суда, публикации The Times of Israel, Haaretz, The New York Times, AP, комментарий политолога, профессора Университета Бар-Илан (Израиль) Зеева Ханина.