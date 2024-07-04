Что выбрать для лета: мотоцикл или скутер

У двухколесного транспорта есть свои преимущества перед автомобилем – особенно когда на дворе теплое украинское лето. Но нынешний мотопром предлагает потенциальному байкеру два варианта: закапотанный скутер и открытый всем ветрам транспорт отчаяний – мотоцикл. Что лучше?

О том, на чем интереснее и на чем целесообразнее ездить летом, читайте в материале РБК-Украина .

Для многих видавших виды автомобилистов выбор будет непростым: с непривычки оба двухколесных транспорта после автомобильного кресла будут казаться увлекательным аттракционом. Но если иметь целью получить также полезное средство передвижения, нужно присмотреться к обоим вариантам внимательнее.

Преимущества скутера

То, что мы сегодня называем скутером, по сути является гибридом мотороллера и мопеда: 50 – 80-кубовый моторчик, маленькие колесики на 10 – 13 дюймов и сидячее место, покрытое спереди пластиковым обтекателем. Абсолютное большинство из них в Украине продаются в употребляемом виде, и следует сказать, что достойных образцов среди них предлагается достаточно. Хотя если есть деньги на новый, это тоже хорошо.

Более удобная посадка "как на стуле", в том числе более легкий процесс посадки, особенно если вы женщина и носите юбку;

Лучшая защита для одежды и обуви: пыль, вода из случайных луж, песок и камешки в большей степени не попадают в водительскую зону скутера. И механизмы самого транспортного средства, если они, скажем, в неидеальном состоянии и плачут маслом, изолированные от экипажа капотом;

Более комфортное управление, поскольку трансмиссия скутеров обычно автоматическая, а усилие на руле и рычагах незначительно;

Акустический комфорт, ведь моторчик мотороллера создает меньше шумов и вибраций, чем силовой агрегат мотоцикла;

Больше возможностей для движения в тесных камерных локациях – как благодаря меньшим габаритам, так и благодаря меньшему уровню шумов, которые имеет скутер;

Дешевле содержание. Как минимум расходы на горючее будут меньше.

Достоинства мотоцикла

Мотоциклов, как и автомобилей, существует несколько классов, и различия между ними часто разительны. Здесь же мы приводим наиболее характерные общевидовые преимущества мотоцикла перед скутером.

Большие возможности для поездок на большие расстояния: крепкие и большие колеса, мощный двигатель и возможность долго держать высокую крейсерскую скорость приближают в этом плане мотоцикл к автомобилю;

Большее удовольствие от динамики. Удельная мощность двигателя мотоцикла больше скутерной, плюс механическая коробка передач – в результате даже на малокубатурном мотоцикле водитель имеет ускорение ярче, чем на типичном семейном автомобиле;

Лучшая проходимость. Если кроме гладких городских улиц предусматриваются поездки проселками или путями с разбитым асфальтом, то большие колеса мотоцикла будут большим преимуществом перед скутером;

Большая безопасность при движении по неровным путям. Один из самых больших недостатков скутера на фоне мотоцикла – маленькие колесики, из-за которых загруженный транспорт может "перецепиться" на любой попавшейся грубой выбоине.

Кратко

Позволим себе внести в приведенные выше несколько романтические размышления немного суровой практичности. Выбирая между скутером и байком, учтите еще такой момент: у мототранспорта, в отличие от автомобилей, нет в Украине развитой сервисной инфраструктуры. Так чтобы ваш фановый летний транспорт не превратился в дополнительные хлопоты, заранее узнайте, что в вашем населенном пункте будет проще обслуживать – скутер или мотоцикл? Хотя, если интенсивной эксплуатации утром до вечера не предполагается, этот вопрос не будет принципиальным: один раз за целое лето двухколесного друга можно будет свозить в удаленный сервис в фургоне или прицепе к легковушке.