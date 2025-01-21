Что говорил Трамп и его команда о войне в Украине после инаугурации: главные заявления

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Вспомнил ли Трамп об Украине в инаугурационной речи

В своей речи во время инаугурации на пост 47-го президента США Дональд Трамп выразил желание войти в историю как "миротворец и объединитель".

По его словам, успех страны будет измеряться не только в выигранных битвах, но также в войнах, которые удалось завершить, и войнах, в которых Штаты не участвовали.

Трамп подчеркнул, что сила Америки "остановит все войны и принесет дух единства в мир".

При этом прямо он не упомянул о полномасштабном вторжении РФ на территорию Украины, хотя в последние месяцы делал много заявлений на эту тему. Самым резонансным было обещание завершить войну в Украине в течение 24 часов после избрания президентом США.

Издание СNN пишет, что одной из причин молчания американского лидера может быть то, что после фактического получения исполнительной власти, он больше не хочет давать публичные комментарии о своей позиции и "графике" окончания войны.

Также журналисты предполагают, что Трамп мог осознать, насколько тяжела задача прекратить войну в Украине и что легкой победы у него не будет.

"Путин разрушает Россию, а Зеленский готов к соглашению"

Президент США высказал несколько мыслей относительно войны в Украине во время общения с журналистами в Овальном кабинете после инаугурации.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что если бы он был президентом в 2022 году, Россия не решилась бы на полномасштабное вторжение.

Также по его словам, президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить договоренность" о завершении войны, и кремлевский лидер Владимир Путин также должен быть к этому готов, ведь он "разрушает Россию, не заключая соглашения".

По мнению Трампа, сложности в экономике РФ должны подтолкнуть Путина к переговорам.

"Думаю, у России большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я бы надеялся, что он хочет заключить соглашение", – отметил президент США.

Дональд Трамп заверил, что хочет "скорейшего" завершения войны между РФ и Украиной.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", – сказал он.

Кроме того, Трамп указал на значительные потери в войне с обеих сторон и подчеркнул, что Штаты оказывают большую помощь Украине, чем другие страны НАТО.

О планах встретиться с лидером Кремля

Накануне инаугурации Трампа стало известно, что его команда готовится к проведению переговоров с Владимиром Путиным. По данным СМИ, в ближайшие дни должен состояться телефонный разговор, в ходе которого Трамп и Путин обсудят предстоящую личную встречу.

Фото: встреча Трампа и Путина уже готовится (Getty Images)

После вступления в должность президент США подтвердил намерение встретиться с главой РФ.

По его словам, подготовка к организации переговоров уже началась. Трамп не раскрыл подробности относительно возможной даты встречи, но подчеркнул, что "это может произойти довольно быстро".

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и заявил, что Россия якобы "открыта для диалога" с новой администрацией избранного президента США по войне в Украине. По мнению Путина, целью урегулирования конфликта должно стать "не короткое перемирие, а долгосрочный мир".

Госсекретарь Рубио об "уступках" сторон

Новый госсекретарь США Марко Рубио вскоре после своего назначения также высказался о ситуации в Украине.

Он назвал Россию "агрессором", но в то же время заявил, что войну нужно закончить, и для этого каждая из сторон должна "в чем-то уступить".

"Каждый раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется уступить в чем-то", – сказал Рубио.

Фото: госсекретарь США Марко Рубио(Getty Images)

Однако он не детализировал, какие именно это могут быть уступки, заявив, что "задействованным странам, как россиянам, так и украинцам, придется принимать окончательные решения относительно того, на что они согласятся".

Госсекретарь также отметил, что переговоры по завершению войны в Украине являются "главным приоритетом президента США" и рассказал о процессе их подготовки.

"Фактически, кое-что с этого уже началось. Можно надеяться, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный и кровавый конфликт, и ему нужно положить конец", – подчеркнул Марко Рубио.

При подготовке материала использовались: заявления Дональда Трампа, публикации CNN, Голос Америки, Reuters.