Что говорил Трамп о войне в Украине и Путине: основные заявления

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Как менялась риторика Трампа о войне в Украине

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп часто говорил о том, что хорошо и Владимира Путина, и Владимира Зеленского, а также "100%-ю гарантию" завершения войны в течение 24 часов.

Он подчеркивал планы быстро положить конец войне (в случае своей победы) еще до вступления в должность. В частности, с помощью прямых угроз Путину обрушить цены на нефть до 40 долларов, а Владимиру Зеленскому - прекратить военную помощь. "Буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Мы заключим сделку в течение 24 часов", - повторил он.

В сентябре он встречался с Зеленским в Нью-Йорке, которого заверил в желании добиться "справедливого завершения войны". А после того, как стал избранным президентом, его риторика постепенно приобретала более прагматичный характер. Хотя одним из приоритетов первого дня на посту президента (Day One) называл попытку усадить стороны за стол переговоров.

Об этом он говорил в интервью Paris Match после декабрьской встречи з Зеленским в Париже. "Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией. Обе страны теряют такое количество солдат, в которое никто не может поверить", - сказал Трамп.

Позже на вопрос, бросит ли он Украину, ответил, что единственный способ "достичь сделки" - не оставить ее один на один с агрессором.

Что именно предпримет Трамп и как будет действовать, остается под вопросом. Во многом из-за того, что его "мирный план" до сих пор неизвестен, а возможные сценарии озвучивают другие люди. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Переговоры и оружие. Что говорят Трамп и его команда об окончании войны в Украине".

За несколько дней до инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года, тема российско-украинской войны остается на повестке дня. На недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Дональд Трамп заявил, что Москва решилась на вторжение после "некомпетентного" вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Тогда же он сказал, что "понимает чувства" России. Говоря о причинах войны, он назвал возможное вступление Украины в НАТО "значительной проблемой для России в течение многих-многих лет". И обвинил президента Джо Байдена в том, что тот не пресек на корню стремление Киева к евроатлантической интеграции.

"Это было высечено в камне. А потом Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом Россия получает НАТО прямо у своего порога...На самом деле, у них (с Путиным, - ред.) было соглашение, а Байден его нарушил. Соглашение, которое бы удовлетворило Украину и всех остальных. Но Байден сказал: "Нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО", - добавил Трамп.

На сегодня уже не звучат обещания завершить войну за 24 часа. Его будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что попытается найти решение за 100 дней после инаугурации президента. Как пишет Financial Times с ссылкой на источники, в команде Трампа еще не придумали, как разрешить российско-украинскую войну. Поэтому не исключено, что военная поддержка Украины продолжится и после 20 января.

Что говорит Трамп о Путине и какова его цель

Дональд Трамп часто апеллирует к хорошим отношениям с Путиным. Многие эксперты полагают, что у него особое отношение к авторитарным лидерам, с которыми, по его мнению, можно быстро заключать сделки.

А августовском интервью Илону Маску, который позже станет членом его команды, он говорил, что якобы пытался отговорить Путина от полномасштабного вторжения в Украину. А накануне выборов внезапно рассказал, что угрожал ударом по центру Москвы. Неясно, когда могли иметь место такие угрозы, российская сторона их отрицает.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я собираюсь ударить в центр гребаной Москвы". Я сказал ему: "Мы друзья. Я не хочу это делать, но у меня нет выбора. По тебе так сильно ударят, чтобы сбить те чертовы купола прямо с твоей головы", - сказал Трамп.

Он отвергал обвинения в дружбе с Путиным и называл "больными людьми" тех, кто считает, что он друг России или российский шпион. После победы на выборах Трамп заявил, что для завершения войны необходимы переговоры с Путиным и его нынешняя риторика касается возможной будущей встречи.

Под конец 2024 года Путин заявил о готовности встретиться в любое время. Как пишет The Washington Post, вероятно такая встреча может состояться в первой половине 2025 года, но надежд на соглашение, которое принесет быстрый справедливый мир Украине, мало.

Проблема в том, что Путин не демонстрирует готовность к компромиссам. По его словам, он якобы стремится к завершению конфликта, но в то же время все еще планирует реализацию всех задач так называемой "специальной военной операции". Другими словами, завершение конфликта он видит в поражении и капитуляции Украины.

В сигналах американской стороны Кремль видит намерение заморозить войну, переложить военную поддержку Украины на плечи европейцев и отложить вступление в НАТО на 20 лет. И отвергает подобные сценарии.

Украинский президент Владимир Зеленский не сомневается, что Трамп сможет поспособствовать завершению войны на приемлемых условиях. Но подчеркивает, что Путин будет искать отговорки, чтобы не садиться за стол переговоров.

Недавно Трамп заявил об угрозе еще большей эскалации российско-украинской войны. На вчерашней встрече с губернаторами-республиканцами он намекнул, что встреча с Путиным уже готовится. "Он хочет встретиться, и мы это организуем... Он говорил об этом публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавый беспорядок", - заявил без пяти минут 47-й президент США.

Российские медиа пишут, что Кремль еще не получал запросов от команды Трампа на такую встречу. Но якобы готов к ней без предварительных условий.

Подробнее о том, чего ждать в ближайшие месяцы, читайте в материале РБК-Украина "Мир или ничего? Что Трамп готовит Украине и есть ли шансы на окончание войны в 2025 году".

При подготовке текста использовались: заявления Дональда Трампа, публикации Financial Times, The Washington Post и Reuters.