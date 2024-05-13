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Что думают украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии о войне: опрос КМИС

Украина, Понедельник 13 мая 2024 10:22
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Что думают украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии о войне: опрос КМИС Фото: Беженцы в Германии, Польше и Чехии верят в победу Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии (80%) верят, что Украина победит в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Правда, среди них полностью уверены в этом 40%, остальные считают, что Украина скорее победит.

Что думают украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии о войне: опрос КМИС

Вместе с этим 51% украинских беженцев поддерживают вариант, когда Украина становится членом НАТО, но с гарантиями безопасности, которые распространяются только на контролируемые правительством территории. При этом освобождение ныне оккупированных территорий должно быть отложено на будущее. Не поддерживают такой вариант - 33%, не определились с мнением - 16%.

Что думают украинские беженцы в Германии, Польше и Чехии о войне: опрос КМИС

Киевский международный институт социологии (КМИС) на протяжении 20-26 апреля 2024 провел по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" опроса украинских беженцев. Методом онлайн-интервью был опрошен 801 респондент (взрослые граждане в возрасте 18 лет и старше, выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года и проживающие в Германии, Польше и Чехии)ю

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 14 марта 2024 года по всему миру было зафиксировано 6,486 млн беженцев из Украины (5,983 млн в Европе и 0,503 млн за пределами Европы). Больше всего беженцев в Германии – 1,140 млн человек, Польше – 957 тысяч и Чехии – 381 тысяча.

По данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на конец марта 2024 года 83% в Украине опрошенных верят в победу в войне с Россией.

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