Что ждать от доллара летом и как курс влияет на цены в магазинах: блиц с банкиром

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Прогноз на лето: Доллар может приближаться к отметке 45 грн и даже ситуативно ее пересекать, однако курсовые изменения будут постепенными. При отсутствии новых шоков, к концу лета курс, скорее всего, не превысит 45,5 грн/долл.

Доллар может приближаться к отметке 45 грн и даже ситуативно ее пересекать, однако курсовые изменения будут постепенными. При отсутствии новых шоков, к концу лета курс, скорее всего, не превысит 45,5 грн/долл. Почему цены растут: Курс доллара только один из факторов. На стоимость товаров также влияют цены на горючее, логистические расходы, стоимость энергоресурсов, урожай и военные риски.

Курс доллара только один из факторов. На стоимость товаров также влияют цены на горючее, логистические расходы, стоимость энергоресурсов, урожай и военные риски. Депозит или валюта: Самая умная стратегия - баланс. Гривневые депозиты за счет учетной ставки 15% и высоких процентных ставок (до 16,5–17,5% годовых) могут быть выгоднее пассивного хранения валюты, если девальвация гривны остается плавной.

Самая умная стратегия - баланс. Гривневые депозиты за счет учетной ставки 15% и высоких процентных ставок (до 16,5–17,5% годовых) могут быть выгоднее пассивного хранения валюты, если девальвация гривны остается плавной. Влияние на цены на технику: Умеренные колебания курса не сразу меняют ценники из-за наличия у ритейлеров старых складских запасов. Воздействие становится ощутимым только при длительном или резком изменении курса.

Умеренные колебания курса не сразу меняют ценники из-за наличия у ритейлеров старых складских запасов. Воздействие становится ощутимым только при длительном или резком изменении курса. Цены на топливо: Снижение мировых цен на нефть может снизить давление на инфляцию и импорт, но не является гарантией резкого укрепления гривны, поскольку курс зависит от комплекса военных и экономических факторов.

– Стоит ли ждать новых скачков курса в ближайшее время и превысит ли доллар 45 грн до конца лета?

– Я бы не говорил о "прыжках" как о чем-то ожидаемом, это, скорее, нетипичный сценарий развития событий на валютном рынке. Действительно, рынок очень чувствителен к новостям, к ситуации на фронте, к импорту горючего и энергетического оборудования, к регулярности международной помощи.

Но рынок работает в режиме "управляемой гибкости". По сути, это защитная оболочка от нежелательных и даже разрушительных изменений курсов. Эта стратегия НБУ означает, что курс не заморожен, он может двигаться, но Национальный банк остается главным игроком, имеющим ресурсы и инструменты, чтобы сглаживать чрезмерные колебания.

Да, доллар может периодически приближаться к отметке 45 грн или даже ситуативно ее пересекать. Собственно, официальный курс НБУ на 29 июня составил около 44,85 грн/долл., то есть рынок уже находится очень близко к этому психологическому пределу. Но важно не самое число "45", а характер курсовых изменений.

Если это плавное изменение на несколько копеек, а не резкий рывок на несколько гривен, то для экономики это не шок, это лишь хороший повод для новостей.

По расчету аналитиков "Глобус Банка", к концу лета естественными будут умеренные колебания, но без признаков "Американских горок".

При отсутствии новых масштабных внешних или военных шоков доллар, вероятнее всего, будет колебаться в достаточном сознательном коридоре, а курсовые изменения будут постепенными и к концу лета не превысят 45,5 грн/долл.

– Как изменение курса доллара влияет на цены на продукты? Что именно сегодня больше всего "завязано" на валюте?

– Курс влияет на цены не всегда прямо, но почти всегда через себестоимость. Даже если продукт произведен в Украине, это не значит, что он полностью "отвязан" от валюты.

Больше всего на валюте сегодня завязано горючее, логистика, импортные комплектующие, удобрения, упаковка, техника, оборудование, энергетические решения для бизнеса.

К примеру, если дорожает горючее, то дорожает перевозка товаров. Когда дорожают импортные материалы или оборудование, бизнес постепенно закладывает эти расходы в конечную цену.

Поэтому курс доллара - это не единственный фактор формирования цен на продукты, но один из важных.

Кроме того, цены на продукты питания зависят также от урожая, стабильного энергоснабжения и цен на электроэнергию, стоимости и удобства логистики, военных рисков, затрат производителя, стоимости и доступности топлива. Но если гривна слабеет, это постепенно создает дополнительное давление на цены.

Здесь важно понимать временной лаг. Цены в магазине не всегда меняются на следующий день после курсовых изменений - переходов к новым психологическим "маркерам", например, как об этом часто пишут в СМИ, "43 грн за доллар", "44", а вот теперь уже и "45". Но если курсовая динамика становится продолжительной, бизнес рано или поздно пересматривает прайсы.

– Есть ли смысл сейчас покупать валюту в обменниках для сохранения сбережений или лучше держать гривну на депозите?

– Я бы не советовал мыслить категориями "либо все в доллар, либо все в гривну". В военное время самая умная стратегия - это баланс, это несколько "корзин" для сбережений.

Часть средств действительно можно держать в валюте как резерв. Это психологически понятно и финансово оправдано, если речь идет о запасе на случай непредвиденных событий. Но скупать валюту только из-за страха и слухов, мягко говоря, не лучшая стратегия.

К примеру, сегодня гривневые депозиты остаются достаточно привлекательными. Учетная ставка НБУ 15% фактически стимулирует высокую доходность гривневых вкладов. Средние ставки по депозитам стартуют примерно от 14% годовых, а максимальные предложения могут достигать 16,5-17,5%.

Если человек размещает 100 тыс. грн на полгода под 14% годовых, после налогов он может получить около 5,4 тыс. грн чистого дохода. Чтобы покупка доллара дала схожий результат, курс должен вырасти примерно до 47,4 грн за доллар. А при более высоких депозитных ставках - еще ближе к 48 грн.

Поэтому "математика" такова: если гривна ослабляется постепенно, а не скачком, депозит может быть выгоднее пассивного хранения валюты.

Но оптимальная модель - это сочетание инструментов сбережения. Так, часть средств можно хранить в гривневых депозитах или ОВГЗ, часть в валюте, также стоит позаботиться, чтобы определенная часть денег была наличными, или, скажем, на "ежедневной" карточке.

– Влияет ли курс на стоимость импортной бытовой техники и электроники и может ли колебание курса ощутимо изменить цены?

– Да, безусловно, влияет. Бытовая техника, электроника, гаджеты, комплектующие - это те категории, которые очень тесно связаны с валютным курсом. Большинство таких товаров либо импортируется напрямую, либо реализуется через дилеров.

Но здесь тоже не нужно преувеличивать. Если курс изменился на 20-30 копеек, это не значит, что стиральная машина или ноутбук сразу подорожают. Ритейлеры обладают складскими запасами, старыми партиями, маркетинговыми акциями, конкуренцией между сетями.

Ощутимое влияние на цену возникает тогда, когда курсовая смена является длительной или достаточно резкой. Если импортер понимает, что новую партию товара он закупает уже по высшему валютному курсу, то это постепенно закладывается в конечную цену для покупателя.

Потому умеренные валютные колебания не сразу побуждают к изменению ценников, но длительное ослабление гривни почти неизбежно влияет на импортную технику и электронику.

– Как долго может длиться период "валютных качелей" и от каких факторов это зависит больше всего?

– Я бы назвал это не столько "качелями", сколько периодом повышенной чувствительности валютного рынка. И он будет продолжаться, пока экономика живет в условиях войны и высокой зависимости от внешних факторов.

Важнейших факторов несколько. Первый - ход войны. Любые масштабные атаки на энергетику, логистику или критическую инфраструктуру сразу влияют на ожидания бизнеса и населения.

Второй - международная финансовая помощь. Если денежные средства поступают регулярно, это сильный стабилизатор для бюджета, резервов и валютного рынка.

Третий - импорт. Украина нуждается в топливе, энергетическом оборудовании, товарах критического импорта. Это создает спрос на валюту.

Четвертый - инфляция и политика НБУ . Высокая учетная ставка поддерживает привлекательность гривневых сбережений и уменьшает желание людей массово переходить на валюту.

Поэтому валютные колебания могут оставаться с нами еще долго. Но главное не сам факт колебаний (рынок "живой", курс не законсервирован), а их амплитуда.

Если Нацбанк сохраняет контроль, международная помощь поступает ритмично, а инфляция не выходит из под контроля, тогда рынок может оставаться прогнозируемым даже в сложных условиях.

– После завершения войны в Иране мировые цены на топливо пошли вниз: поможет ли это гривне укрепиться?

– Снижение мировых цен на нефть - это, безусловно, положительный фактор для Украины. Мы являемся импортозависимой страной по горючему, поэтому более дешевая нефть потенциально означает меньшее давление на импорт, логистику, себестоимость товаров и, соответственно, на инфляцию.

Но вряд ли это автоматически укрепит гривну. Валютный курс зависит не только от цены на нефть. Он зависит от общего спроса на валюту, международной помощи, ситуации с безопасностью, действий Национального банка, настроений бизнеса и граждан.

К тому же, мировой нефтяной рынок после иранского конфликта еще не вернулся к полному равновесию. После возобновления движения через Ормузский пролив цены на нефть вернулись примерно до довоенных уровней около 73 долларов за баррель, но сам рынок остается нестабильным, а логистика и добыча еще могут восстанавливаться неравномерно.

Вы же видите: сегодня "мир", а завтра новые "обстрелы". Сегодня переговоры и цены летят вниз, а завтра эскалация - и цены снова "прут" вверх.

Поэтому для гривни стабилизация цен на мировом нефтяном рынке - это скорее фактор уменьшения давления.

Если топливо дешевеет, импортерам нужно меньше валюты для закупок, бизнес имеет меньшие логистические затраты, а инфляционное давление может оказаться слабее. Это помогает валютному рынку быть более спокойным.

Но говорить, что из-за более дешевой нефти гривна резко укрепится, было бы преувеличением. Реалистичнее ожидать другого: более дешевое топливо может помочь избежать дополнительного давления на курс и цены, но не отменяет других рисков военной экономики.