Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме

Энергетические компании Украины практически вошли в финальную стадию подготовки к зиме. Они завершают ремонтные работы на объектах, чтобы свести к минимуму вероятность масштабных отключений электроэнергии. Особенно в случае повтора массированных атак по энергосистеме. А их вероятность довольно велика. По данным ГУР, враг сейчас изучает наши энергетические объекты, ищет их уязвимые места и расположение систем ПВО.

План восстановительных работ в энергосистеме Украины – непубличный документ. Однако, по последним данным Минэнерго, на некоторых объектах ремонты выполнены на 70% и это соответствует плану, отметили в ведомстве.

В атомной генерации (АЭС) отремонтировано 6 блоков - (5420 МВт), что составляет 70% мощностей, в ремонте находятся еще 3 блока на 2415 МВт - 30%.

ТЭС: отремонтировано 24 энергоблока - 62%, общей мощностью 4337 МВт.

ТЭЦ: отремонтировано 23 единицы оборудования - 70%.

ГЭС: отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата - 68%, мощностью 1757,1 МВт.

К началу зимы все ремонтные работы планируется полностью завершить, сообщили в Минэнерго.

Но уже сейчас можно сказать, что вероятность проблем с генерацией будет достаточно большой, даже если план ремонтов будет выполнен. Прежде всего, может возникнуть нехватка угольной генерации.

Хватит ли генерации зимой?

Перед началом обстрелов в 2022 году в общей энергосистеме было 13,6 ГВт доступной мощности от угольной генерации. Исходя из цифр Минэнерго, даже если на ТЭС проведут все запланированные ремонты, общая мощность в итоге составит 7 ГВт – практически вдвое меньше, чем было раньше.

Тепловой генерацией занимаются станции “Центрэнерго”, “Донбассэнерго” и ДТЭК. “Центрэнерго” сообщило РБК-Украина, что к началу отопительного сезона, то есть к 15 октября, планирует обеспечить 1200 МВт электроэнергии. Из-за ограничений военного времени и в целях безопасности в ДТЭК информацию о доступных мощностях не раскрывают. Но в комментарии отметили, что в рамках подготовки к ОЗП девять ремонтов энергоблоков уже сделано, семь – в процессе, а к концу года всего будет отремонтировано 27 энергоблоков ТЭС.

ТЭС всех компаний вместе с около 9 ГВт от атомной генерации в сумме должны дать свыше 16 ГВт. Хотя, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, этого будет мало, даже если гидрогенерация увеличит выработку электроэнергии, что возможно при достаточно теплой зиме. Дефицита, по его словам, избежать вряд ли удастся, учитывая увеличение потребности в э/э зимой.

"Даже учитывая возможности гидростанций и ТЭЦ (в больших и городах) - хватит ли этого для покрытия спроса? Даже с учетом импорта - очень не уверен”, - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Кстати, импорт электроэнергии не помешал бы и сейчас, особенно в конце августа, когда из-за высоких температур потребление сильно выросло. “Укрэнерго” уже около двух недель практически ежедневно запрашивает аварийную помощь в Европе.

“У нас в последние две недели много проблем с покрытием\ потребления. Приходится просить помощь в соседних странах - это Словакия, Польша, иногда Румыния. Поэтому очень сложно справляться с такими нагрузками”, - отметил глава правления “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.

Нехватка э/э происходит из-за того, что процесс восстановления электростанций еще не завершен. Импорт, по словам Кудрицкого, сейчас практически не идет из-за ценовых ограничений в Украине, которые ниже цен на э/э в Европе.

Восстановительные работы объектов энергосистемы Украины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Ограничения цен для бизнеса в виде прайс-кепов установила НКРЭКУ в начала полномасштабных обстрелов Украины в прошлом году, чтобы избежать повышения цены э/э внутри страны. В июле 2023 года прайс-кэпы были повышены, но их новый уровень не решил проблему - импорт не возобновился. “Укрэнерго” приходится покрывать дефицит аварийными поставками э/э в пиковые часы, что обходится значительно дороже импорта.

Исходя из анализа директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, оператор системы передачи только за последний месяц переплатил до 8 млн евро за аварийную помощь. “Для минимизации дефицита мощностей в осенне-зимний период, который может составлять в отдельные часы в определенные дни до 3 ГВт, импорт будет играть чрезвычайно большую роль из-за его покрытия до 50% (дефицита - ред)”, - убежден Омельченко.

Как удалось выяснить РБК-Украина, пока отмены или повышения прайс-кэпов не будет из-за рисков роста повышения цены на э/э. Но если ситуация потребует возобновления активного импорта, то ограничения могут быть отменены в экстренном порядке. “Если надо будет отменить, то решение НКРЭКУ может быть принято за один день”, - сказал РБК-Украины источник в структурах власти, вплотную занимающийся вопросами энергетики.

Сейчас в Украине есть техническая возможность импортировать 1,2 ГВт электроэнергии в день - это больше мощности одного блока атомной АЭС. По словам Кудрицкого, приблизительно такая же мощность будет нужна энергосистеме при сильных морозах.

Три сценария на осень и зиму

Никто не может сказать наверняка чего ждать и точно спрогнозировать ситуацию в энергосистеме на ближайший отопительный сезон. Однако можно предположить логику развития событий в зависимости от интенсивности обстрелов.

N1 Позитивный, но маловероятный

Если обстрелов энергосистемы не будет, а план по ремонтам будет выполнен, то рисков серьезных проблем в э/э практически не возникнет.

“Если обстрелов не будет, то можем говорить, что почти во всех случаях можно будет покрыть потребление и избежать масштабных отключений”, - заявил Кудрицкий.

Правда, в этом случае риски минимизируются в зависимости от возможности импорта электроэнергии. Но если дефицит будет небольшим, то можно будет обойтись и аварийной помощью. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку по многим прогнозам и экспертов, и представителей власти атаки россиян могут быть достаточно активными, в том числе на системы передачи э/э и от тепловых, и от атомных электростанций.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что риски стабилизационных отключений с большой долей вероятности сохранятся в прифронтовых районах, где восстановительные работы было проводить сложно - части районов Херсонской, Запорожской, Харьковский, Донецкой, Луганской, Николаевской и Днепропетровской областей. “Большая вероятность, что будут происходит стабилизационные отключения. Кроме того, если будут ухудшения погодных условий, могут быть отключения из-за повреждений”, - отметил он.

N2 Реальный, но нежелательный

Чего ждать, если прогнозы по обстрелам оправдаются и масштабные атаки ракетами и дронами возобновятся? Прогнозировать последствия сейчас довольно сложно - все зависит от характера ударов и мест поражения. “Спрогнозировать, что выйдет из строя, сложно”, - сказал Кудрицкий.

Работа по защите энергообъектов проведена, говорят и в энергокомпаниях, и в госструктурах. Замена поврежденных трансформаторов ведется - поставка большей части новой техники в Украину ожидается осенью. Так что в случае повреждений работающих трансформаторов установка новых будет возможна в течение максимум двух недель, считает Харченко.

Разрушенный трансформатор (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

К тому же механизмы изменения энергокоммуникаций и защита энергообъектов в прошлый осенне-зимний сезон уже отработаны. Это должно помочь избежать долгосрочных перебоев в энергоснабжении. Система коммуникаций разветвленная - при повреждении действующих линий распределения можно будет найти альтернативный вариант поставок. Вдобавок дополнительные защитные меры энергообъектов снизили уровень их уязвимости от внешнего воздействия.

Но на сегодняшний день, отметил собеседник издания в органах власти, у чиновников нет возможности контролировать ремонты на энергообъектах. В отрасли говорят, что все работы проводятся как следует, однако проверить их качество практически невозможно.

"Мы не можем провести инструментальную диагностику. Это не может сделать институционально ни Минэнерго, ни Госэнергонадзор”, - отметил один из собеседников. По его словам, приходится верить на слово, что объекты после ремонтов выдержат новые атаки, если они произойдут. Ресурсов для проведения всех необходимых работу у генерации более чем достаточно, заверил источник во власти.

N3 Худший из возможных - блэкаут

Третьим, самым худшим сценарием, еще в прошлом году рассматривался полный блэкаут из-за массированных атак по энергосистеме. То есть длительное отсутствие электроэнергии если не по всей стране, то на большой ее части. Но сейчас такой вариант невозможен, считают эксперты, с которыми общалось РБК-Украины. К тому же, в ГУР не ожидают таких же массированых ударов, как в прошлом году.

“Сейчас реализация такого сценария не то, что практически, даже теоретически невозможна. Это как встретить динозавра на улице”, - убежден Рябцев.

Єтот максимально негативный сценарий мог быть реализован только в том случае, если бы Украина отказалась от восстановления разрушенных объектов, от внешней помощи и отключила систему ПВО, отметил эксперт. Самым худшим вариантом сейчас, по его мнению, может быть возврат стабилизационнымх отключений по всей территории страны, которые украинцы пережили в прошлом году.

“При этом сохранится управляемость системой со стороны “Укрэнерго” и облэнерго, разрушенные объекты будут восстанавливаться медленно, будет недостаток оборудования из-за срывов его поставок”, - отметил Рябцев. И даже такой сценарий маловероятен, считает он.

Даже если блэкаут следующей зимой нам и не грозит, расслабляться все равно не стоит. Временные перебои с энергоснабжением будут возможны. Эксперты советуют проверить исправность бытовых генераторов, если нужно заменить их на новые, запастись аккумулирующими устройствами и автономными источниками света.