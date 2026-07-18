Что ждет курс доллара и евро до конца июля: прогноз банкира

В конце июля валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, а курс доллара вряд ли выйдет за 45 гривен. В то же время ключевым фактором риска для рынка продолжает оставаться война, которая может влиять на настроения бизнеса и населения.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой.
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По словам Тараса Лесового, нынешнюю ситуацию на валютном рынке следует оценивать не как полное отсутствие рисков, а как способность финансовой системы выдерживать внешние вызовы.
По его мнению, в течение 20-26 июля официальный и наличный курс доллара будут находиться в пределах 44,5-45 грн, а евро – 50,5-52,5 грн. При этом речь идет не о фиксированном курсе, а о прогнозируемом диапазоне, в пределах которого рынок может изменяться без угрозы общему равновесию.
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Лесной отмечает, что курс евро будет традиционно зависеть от двух факторов – соотношения гривны к доллару внутри страны и мировой валютной пары евро/доллар. Если на международных рынках евро будет оставаться в пределах $1,14–1,16, резких колебаний европейской валюты в Украине не ожидается.
В то же время эксперт обращает внимание, что межбанковский и наличный рынки сейчас почти выровнялись. По его словам, это свидетельствует об отсутствии ажиотажного спроса и панических настроений у населения.
"Обменники не демонстрируют существенного отрыва от банковских курсов, а банки не вынуждены резко менять ценники из-за давления спроса", - пояснил банкир.
Тем не менее, информационный шум вокруг курса валют будет сохраняться. Лесной отмечает, что ежедневные незначительные изменения могут порождать громкие заголовки о ''росте'' или ''падении'' доллара, однако оценивать ситуацию нужно по общему тренду.
По прогнозу банкира, Национальный банк и дальше будет выполнять роль ''арбитра'' на валютном рынке. Ожидается, что объем валютных интервенций в течение недели не превысит 850 млн. долларов, что соответствует обычному режиму поддержки рынка.
Наибольшим риском для курсовой устойчивости эксперт называет полномасштабную войну.
''Энергетика, проблемы с логистикой, топливные риски или инфраструктурные потери могут придавать нервозности. Но пока эти риски не перерастают в массовое изменение поведения граждан, валютный рынок будет сохранять равновесие'', – отметил Лесовой.
Он добавляет, что в конце июля можно говорить об относительном спокойствии на валютном рынке, хотя такая стабильность требует постоянной поддержки со стороны Национального банка и взвешенного поведения всех участников рынка.
По оценке эксперта, средние недельные колебания курса не будут превышать 1–1,5%, а ежедневные изменения на межбанке составят до 15 копеек. Это свидетельствует о сохранении контролируемой ситуации на валютном рынке Украины даже в условиях военного времени.
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