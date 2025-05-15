Что будет с ценами в Украине: прогнозы, аналитиков, банкиров и населения

Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по инфляции до 7,7% в течение ближайших 12 месяцев. В феврале они ждали роста цен на уровне 7,8%.

Однако инфляционные ожидания населения ухудшились в апреле до 10,1% по сравнению с 9,2% в марте.

Банкиры в апреле ожидали инфляцию на уровне 9,8%. Прогноз ухудшен по сравнению с январем прошлого года (9,0%).

Руководители предприятий прогнозируют инфляцию на уровне 11,5% (прогноз за февраль).

Прогнозы по инфляции

По данным Госстата, в апреле 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом измерении.

Как отметили в НБУ, ускорение инфляции в апреле 2025 года в значительной степени обусловлено остаточными эффектами худших прошлогодних урожаев.

Согласно прогнозу НБУ летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года упасть ниже 10%.

НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.