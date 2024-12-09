Что будет с ценами Украине: прогноз банкиров, финансовых аналитиков и населения

В декабре 2024 года финансовые аналитики инфляцию через год на уровне 7,2%. Это лучше предыдущего прогноза за октябрь (7,6%).

По информации НБУ, население в ноябре прогнозировало инфляцию 7,8%. Это ниже, чем в октябре - 8,1%.

Украинские банкиры в октябре ожидали рост цен через 12 месяцев на уровне 9,2%. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 8,7%.

Руководители предприятий ожидают инфляцию 9,7% (данные за август).

Рост цен в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в октябре составил 1,8%. Годовая инфляция достигла 9,7%.

По оценкам НБУ, инфляция в Украине в ноябре уже превысила 10%. Госстат обнародует официальную информацию 10 декабря.

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью текущего года, что сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

В НБУ ожидают, что уже к концу года инфляция может превысить 10%, однако инфляция пойдет на убыль весной 2025 года, а в конце 2025 года составит 6,9%.