Что будет с ценами в Украине: в Минэкономики назвали факторы, влияющие на инфляцию

Как отмечается в обзоре, в августе 2023 года благодаря существенному поступлению на рынок нового урожая при относительной неизменности других факторов произошло падение внутренних цен (на 1,4%). Это обеспечило возврат темпов годовой инфляции к однозначным числам - 8,6%.

"Можно считать, что после первых месяцев войны условия формирования потребительских цен стабилизировались и сейчас определяются преимущественно последствиями падения совокупного спроса и фактически сохранением превалирования действия этого фактора над другими", - считают в министерстве.

По данным Минэкономики, к этому добавляется фиксация тарифов на коммунальные услуги и регулирование цен на некоторые товары. На цены также оказывает влияние стабильный курс гривны, обеспеченный ограничениями НБУ и значительной финансовой помощью от внешних партнеров.

"Вследствие этого, во-первых, практически нивелируется вероятное давление внешних цен, во-вторых, не столь ощутимо давление стоимостной составляющей в ценах производителей (которая является максимально чувствительной к последствиям разрушения инфраструктуры) на потребительские цены, и, в-третьих, не формируются факторы искусственного ажиотажа всякий раз, когда перманентно возникают шоковые ситуации на некоторых сегментах рынка", - добавили в министерстве.

По данным Минэкономики, в течение августа динамика потребительских цен формировалась преимущественно чисто сезонными факторами предложения на фоне стабильности обменного курса гривны и отсутствия значительных шоков по любым направлениям влияния, в т.ч. и административного происхождения

"В настоящее время ожидается сохранение влияния достаточных объемов предложения в сегменте продовольственных товаров на фоне определенного ситуативного сезонного роста спроса в некоторых сегментах, что, в любом случае, не окажет практического влияния на общий тренд замедления годового темпа инфляции", - говорится в обзоре.

Инфляция в августе

Как отметили в Минэкономики, в августе 2023 года второй месяц подряд на потребительском рынке наблюдалась дефляционная тенденция: по данным Госстата, цены снизились на 1,4% (в предыдущем месяце - на 0,6%), что стало наибольшим снижением цен за 20 лет (более чем в этом месяце цены снижались только в августе 2003 года - на 1,7%).

Общий же темп с начала года сократился до уровня максимально приближенного к показателям инфляционной динамики и целям мирного времени (в целом за восемь месяцев 2023 года цены выросли лишь на 2,5%, а годовые темпы замедлились до однозначных чисел - 8,6%).

Такие темпы инфляции остаются не только сопоставимыми, но и существенно ниже, чем в некоторых европейских странах, чьи экономики не испытывают никаких шоков войны (по данным Евростата в августе потребительская инфляция в годовом исчислении в Венгрии составила 14,2%, Чехии - 10,1%, Словакии - 9,6%).

"То есть за время войны, несмотря на перманентные разрушительные шоки в результате вооруженной российской агрессии, экономика Украины фактически стабилизировала систему внутренних и внешних отношений между субъектами экономической деятельности, в т.ч. это касается и динамики потребительских цен", - говорится в обзоре.

Инфляция в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине снижаются второй месяц подряд. В августе 2023 года по сравнению с июлем цены упали на 1,4%. Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с апреля 2021 года.

По данным НБУ, потребительская инфляция в Украине в августе замедлилась благодаря расширению предложения продуктов питания, а также улучшению ожиданий сохранения курсовой устойчивости.