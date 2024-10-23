Что будет с отоплением в городах Донецкой области: ответ ОВА

Он отметил, что отопление будет в больших городах, а именно - в Краматорске, Славянске, Доброполье, Дружковке.

"Будем делать все возможное и невозможное, чтобы у нас был отопительный сезон более легкий в городе Константиновка, потому что там большое количество людей остается тоже", - добавил Филашкин.

Глава Донецкой ОВА также сообщил, что враг продолжает каждый день обстреливать этот город. Он призвал людей уезжать, ведь российские обстрелы не прекращаются, что представляет опасность для местных.

Ранее стало известно, что отопительного сезона в Покровске Донецкой области в этом году не будет. Причиной стали постоянные русские атаки на город. Враг продолжает его уничтожать вместе с критической инфраструктурой.

В то же время "Донецкоблгаз" уже проинформировал выезжающее из опасных районов региона население, нужно ли платить за газ в домах, которые временно остаются без хозяев.