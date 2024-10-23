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Что будет с отоплением в городах Донецкой области: ответ ОВА

Фото: обогреватель (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Из-за активных боевых действий и российских обстрелов отопительный сезон в Донецкой области находится под угрозой. Местные власти и коммунальщики делают все возможное и невозможное, чтобы обеспечить теплом жителей региона.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что отопление будет в больших городах, а именно - в Краматорске, Славянске, Доброполье, Дружковке.

"Будем делать все возможное и невозможное, чтобы у нас был отопительный сезон более легкий в городе Константиновка, потому что там большое количество людей остается тоже", - добавил Филашкин.

Глава Донецкой ОВА также сообщил, что враг продолжает каждый день обстреливать этот город. Он призвал людей уезжать, ведь российские обстрелы не прекращаются, что представляет опасность для местных.

Ранее стало известно, что отопительного сезона в Покровске Донецкой области в этом году не будет. Причиной стали постоянные русские атаки на город. Враг продолжает его уничтожать вместе с критической инфраструктурой.

В то же время "Донецкоблгаз" уже проинформировал выезжающее из опасных районов региона население, нужно ли платить за газ в домах, которые временно остаются без хозяев.

Напомним, что Министерство развития общин и территорий запустило инициативу "Штаб сплоченных общин".

Она через различные социальные сети оперативно информирует граждан о ходе отопительного сезона 2024-2025 годов, а также дает рекомендации в случаях ухудшения ситуации безопасности.

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Отопительный сезон