RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что будет с курсом доллара: в НБУ дали прогноз ситуации на валютном рынке

Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк предполагает ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий после перехода от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости обменного курса. Однако со временем ситуация стабилизируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Юрия Гелетия изданию Минфин.

"На начальном этапе такой эффект возможен. Это новый валютный режим, а ко всему новому люди, традиционно, относятся с меньшим доверием. Наша задача - показать, что это действительно управляемая гибкость курса, а НБУ имеет рычаги контроля. Думаю, что рынок в этом быстро убедится, поэтому продолжительного ажиотажа не ожидаем", - сказал он.

По его словам, международная поддержка остается высокой, у НБУ есть достаточные резервы для балансировки валютного рынка. "Наши интервенции будут полностью покрывать дефицит валюты, вызванный войной. К тому же мы будем обеспечивать движение курса как в одну, так и в другую сторону", - сказал замглавы НБУ.

Колебания курса

Как отметил Гелетий, курс будет колебаться в обе стороны, а НБУ будет жестко ограничивать эти колебания. "Мы понимаем, что во время войны никакого полноценного плавания курса быть не может. То есть никаких значительных скачков, никаких непредсказуемых всплесков, только контролируемая ситуация и минимальные колебания", - добавил он.

НБУ следим за рынком, определяет тенденции, при улучшении ситуации курс может укрепляться, ир ухудшении рыночной конъюнктуры - ослабляться. "Но опять же благодаря нашим интервенциям все эти колебания будут незначительными", - рассказал Гелетий.

Новый режим НБУ

Национальный банк (НБУ) в октябре ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как заявил по итогам первого дня действия новых правил глава НБУ Андрей Пышный, переход в новый режим вызвал рост спроса на валюту на межбанке. НБУ продал 3 октября "сколько нужно", чтобы удовлетворить этот спрос и стабилизировать ситуацию.

На наличном рынке 3 октября курс вырос на 25 копеек до 38,40 гривен за доллар, однако уже 4 октября он упал на 5 копеек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныКурс доллара