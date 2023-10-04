Что будет с курсом доллара: в НБУ дали прогноз ситуации на валютном рынке

"На начальном этапе такой эффект возможен. Это новый валютный режим, а ко всему новому люди, традиционно, относятся с меньшим доверием. Наша задача - показать, что это действительно управляемая гибкость курса, а НБУ имеет рычаги контроля. Думаю, что рынок в этом быстро убедится, поэтому продолжительного ажиотажа не ожидаем", - сказал он.

По его словам, международная поддержка остается высокой, у НБУ есть достаточные резервы для балансировки валютного рынка. "Наши интервенции будут полностью покрывать дефицит валюты, вызванный войной. К тому же мы будем обеспечивать движение курса как в одну, так и в другую сторону", - сказал замглавы НБУ.

Колебания курса

Как отметил Гелетий, курс будет колебаться в обе стороны, а НБУ будет жестко ограничивать эти колебания. "Мы понимаем, что во время войны никакого полноценного плавания курса быть не может. То есть никаких значительных скачков, никаких непредсказуемых всплесков, только контролируемая ситуация и минимальные колебания", - добавил он.

НБУ следим за рынком, определяет тенденции, при улучшении ситуации курс может укрепляться, ир ухудшении рыночной конъюнктуры - ослабляться. "Но опять же благодаря нашим интервенциям все эти колебания будут незначительными", - рассказал Гелетий.

Новый режим НБУ

Национальный банк (НБУ) в октябре ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как заявил по итогам первого дня действия новых правил глава НБУ Андрей Пышный, переход в новый режим вызвал рост спроса на валюту на межбанке. НБУ продал 3 октября "сколько нужно", чтобы удовлетворить этот спрос и стабилизировать ситуацию.

На наличном рынке 3 октября курс вырос на 25 копеек до 38,40 гривен за доллар, однако уже 4 октября он упал на 5 копеек.