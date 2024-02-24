Что будет с курсом доллара: прогноз банкира на следующую неделю

Последние дни февраля и первые дни весны не станут слишком сенсационными на валютном рынке: ситуация будет развиваться достаточно динамично, но без ущерба трендам на постепенную либерализацию рынка со стороны Национального банка.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
"Конечно, заголовки новостей могут быть разными, но парадигма рынка не изменится: на фоне ежедневных курсовых изменений, все же они не будут слишком заметными, они скорее всего будут "косметическими": 0,2-0,3 гривен на межбанке и 0 ,3-0,5 гривен на наличном рынке", - сказал банкир.
По его словам, как и неделей ранее, курсовые колебания 26 февраля - 3 марта могут происходить как в сторону роста курсов, так и в сторону их уменьшения, однако в пределах условных коридоров: 38,5-39,5 грн/доллар и 41, 5-43 грн/евро на межбанке и 38,8-39,9 грн/доллар и 41-43 грн/евро на наличном рынке (другими словами, курсовые пределы допустимых колебаний останутся почти без изменений).
Среди главных факторов, способных сказаться на рынке на следующей неделе, Лесовой назвал международную финпомощь, сроки и объемы траншей и преодоление экспортных преград на западных границах, от чего зависят объемы валютной выручки.
Также ожидается, что в определенной степени спадет напряжение, вызванное с одной стороны пестрыми и противоречивыми суждениями о внутренних украинских вопросах (например, об изменении руководства ВСУ, мобилизационных мерах и т.п.), а с другой - решением вопроса финпомощи от США. По мнению банкира, именно эти два фактора мощно давили на рынок, то и дело подталкивая спрос вверх, который регулятору пришлось оперативно преодолевать, увеличивая объемы валютных интервенций.
"Таким образом, изменение времен года вряд ли существенно отразится на валютном рынке: в дальнейшем будет действовать режим "управляемой гибкости", что позволит регулятору предотвратить любые кризисные явления и сохранять баланс между спросом и предложением. Следовательно, стратегических курсовых изменений не стоит ждать: рынок будет достаточно сбалансированным и прогнозируемым", - считает Лесовой.
Напомним, на прошлой неделе курс на межбанке вырос до 38,60 грн/доллар. Официальный курс доллара три дня подряд обновлял исторические максимумы и на 22 февраля достиг уровня 38,62 грн/доллар. Однако затем курс пошел вниз. НБУ установил официальный курс на 26 февраля на уровне 38,35 грн/доллар.