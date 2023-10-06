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Что будет с курсом доллара: глава НБУ разъяснил термин "управляемая гибкость"

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Введение Национальным банком Украины режима управляемой гибкости обменного курса вместо фиксированного курса не означает, что гривна будет постоянно падать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НБУ Андрея Пышного изданию Forbes Ukraine.

"Термин "управляемая гибкость курса" не равен "перманентной девальвации"", - сказал он.

По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке.

"Любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться", - добавил глава НБУ.

Пышный сообщил, что при текущих макропоказателях НБУ могли бы и дальше удерживать фиксированный курс, но это вряд ли бы пошло на пользу экономике, поскольку многолетняя фиксация курса всегда заканчивается одинаково - валютным кризисом.

Пышный также считает, что переход к управляемой гибкости курса - "хорошая новость, говорящая о том, что у Нацбанка есть все необходимые инструменты и ресурсы, чтобы удержать курсовую устойчивость".

Новый курс НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар. После этого официальный курс доллара вырос всего на 5 копеек до 36,62 грн/доллар.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, это не значит, что НБУ отпустил курс. Пышный объяснил, что ключевое слово в новом "режиме управляемой гибкости обменного курса" это "управляемая".

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