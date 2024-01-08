Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году: прогноз НБУ

"Мы считаем, что экономика продолжит рост. Рост экономики приводит к тому, что восстанавливается рынок труда. Но из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что многие выехали, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны", - – сказала она.

По их словам, поэтому бизнес планирует повышать заработные платы. "Это уже происходит и наверняка продолжится в следующем году", - отметила Рожкова.

Она подчеркнула, что это означает рост состояния и потребительского спроса в Украине.

Рожкова сообщила, что НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2024 году, которая все же останется ниже 10%. Это приведет к тому, что ставки по гривневым депозитам останутся привлекательными не только для того, чтобы сберечь деньги от обесценения, но и что-то заработать.

Зарплаты в Украине

Напомним, реальные зарплаты украинцев растут три квартала подряд. По данным Госстата, средняя зарплата в ІІІ квартале 2023 составила 17 937,3 гривен, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

По прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%. В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной – на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная – на 6,2%.