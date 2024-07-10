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Что будет с зарплатами и ценами в Украине: в правительстве улучшили ожидания на 2024 год

Фото: Зарплата украинцев вырастет в 2024 году на 12% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики изменило ожидания роста потребительских цен и заработных плат в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэкономики.

По расчетам министерства, потребительские цены в среднем за год возрастут на 5,4%, а в декабре к декабрю – на 7,9%.

В прогнозе правительства, утвержденного в прошлом году, прогнозировалась среднегодовая инфляция 8,5% и 9,7% на декабрь.

Кроме того, ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.

Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 гривен, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.

Напомним, по оценкам НБУ, предприятия в Украине испытывают нехватку рабочей силы, что заставляет их повышать зарплаты.

По прогнозу НБУ, в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 14,8%, реальной (с учетом инфляции) – на 8,1%.

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