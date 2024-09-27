ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что будет с графиками отключения света 28 сентября: "Укрэнерго" ответило

Украина, Пятница 27 сентября 2024 19:39
UA EN RU
Что будет с графиками отключения света 28 сентября: "Укрэнерго" ответило Фото: "Укрэнерго" рассказало о графиках света на 28 сентября (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В субботу, 28 сентября, в Украине отключения электроэнергии по графику не прогнозируются. Однако украинцев попросили ограничить потребление мощных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время граждан призывали экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10.00 до 16.00", - добавили в "Укрэнерго".

Отметим, что отключений света в Украине нет уже несколько недель. Однако сегодня, 27 сентября, аварийные отключения света ввели в Сумской области. Хотя они действуют не по всему региону.

Напомним, что в своем материале РБК-Украина подробнее рассказало о том, удастся ли украинцам прожить зиму без отключений света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Отключения света Энергетики
NEWS
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским