Что будет с графиками отключения света 25 сентября: ответ "Укрэнерго"

"Завтра, 25 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", - сказано в сообщении.

В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в период с 16:00 до 22:00. В частности, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Стоит отметить, что последний раз графики отключения вводили в период с 13:00 до 00:00 12 сентября. Это было связано со снижением эффективности солнечных электростанций из-за плохой погоды и падения генерации на ТЭС.

Отключение света в Украине

В 2024 году Россия уже совершила девять больших атак на энергетическую инфраструктуру Украины. После весенних ударов более 80% генерационных мощностей были разрушены, что привело к сложной ситуации с отключениями электроэнергии.

Поэтому в стране ввели как аварийные, так и плановые отключения. Хотя в июле были введены в эксплуатацию два энергоблока на АЭС, после новых ударов 26 августа пришлось снова внедрить графики отключений/ Подробнее о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

Премьер-министр Шмигаль предупредил, что Россия готовит новые атаки на энергосистему, вероятно, с использованием ракет и дронов.

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