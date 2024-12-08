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Что будет с экономикой, ценами и зарплатами в Украине: прогноз агентства Fitch

Украина, Воскресенье 08 декабря 2024 11:03
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Что будет с экономикой, ценами и зарплатами в Украине: прогноз агентства Fitch Фото: Fitch Ratings обновило прогноз по экономике Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление экономического роста в Украине. Это происходит дефицита рабочей силы и электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

Агентство прогнозирует, что рост достигнет 4% в 2024 году, чему будет способствовать нормализация торговой активности в Черном море, высокие государственные расходы и доходы домохозяйств, получающие выгоду от реального роста заработной платы.

"Хотя Украина продемонстрировала устойчивость и способность адаптироваться к войне, мы прогнозируем замедление роста до 2,9% в 2025 году из-за сохраняющегося дефицита рабочей силы и энергии", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства считают, что "долгосрочное и надежное прекращение огня может значительно повысить перспективы роста страны в 2025-2026 годах".

По прогнозу Fitch, инфляция составит в среднем 9,3% в 2025 году по сравнению с 6,2% в 2024 году. "Быстрый рост заработной платы на фоне нехватки рабочей силы и несоответствия профессиональных навыков может поддержать ценовое давление внутреннего спроса", - говорится в прогнозе.

Напомним, по прогнозу МВФ, рост реального ВВП Украины составит 4% в 2024 году. Но на 2025 год прогнозируется замедление до 2,5-3,5%, что отражает проблемы из-за повреждений энергетической инфраструктуры и нехватки рабочей силы.

Как сообщалось ранее, международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров. Прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

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