Что будет с долларом и евро в начале августа: стоит ли бежать в обменники

Украинцам стоит сохранять спокойствие относительно курса доллара и евро. Валютный рынок останется стабильным в начале августа.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
"Доллар и евро достаточно прочные и имеют статус мировых. То есть украинцам не стоит волноваться за свои сбережения в долларах или евро. И в то же время не стоит торопливо переводить свои сбережения из одной валюты в другую", - сказал он.
По его словам, на следующей неделе формула валютного рынка останется без изменений и будет соответствовать ожиданиям, а курс доллара вряд ли существенно изменится.
В общем, сейчас можно говорить об относительном спокойствии: стоимость доллара остается в более-менее прогнозируемых рамках и причин для резких изменений нет, считает банкир.
Стоимость евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро, а также от торгов пары гривна/доллар. То есть, как и раньше, разрыв стоимости доллара и евро будет определять курс евро в Украине, добавил он.
Все причины, которые стимулировали удлинение расстояния между курсами этих валют остаются актуальными: это и таможенная непредсказуемость Дональда Трампа (даже несмотря на заключение торгового соглашения между США и ЕС), отношения США со странами БРИКС, цены на нефть и газ, геополитическое беспокойство, поведение мировых инвесторов и тому подобное.
"Пока мир находится в состоянии стресса, текущие курсовые расхождения доллара и евро будут иметь постоянный характер. Хотя стоит отметить, что сумасшедшего роста одной из этих валют (или падения) не стоит ждать", - сказал банкир.
Основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (4-10 августа):
По оценке банкира, в течение следующей недели основное внимание, как и в течение 2 месяцев, будет приковано к стоимости евро.
"Ожидается, что стоимость евровалюты будет колебаться в пределах 48,5-49,5 грн. В то же время курс доллара будет оставаться почти на месте, если не учитывать мелкие ежедневные изменения", - констатировал Лесовой.
Напомним, на прошлой неделе курс евро в Украине упал ниже 48 гривен и продолжает снижаться. По состоянию на 4 августа официальный курс евро составит 47,64 гривен. За месяц курс упал почти на 2 гривны.
По данным НБУ, недоверие украинцев к американской валюте привело к изменению приоритетов. Чистый спрос на наличный доллар во II квартале 2025 года снизился до 0,1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в предыдущем квартале. Спрос на наличный евро, наоборот, уменьшился незначительно.