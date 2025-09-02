Что будет с банками в случае кризиса: НБУ обнародовал данные стресс-теста

Национальный банк Украины обнародовал краткий отчет после оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году. Данные свидетельствуют, что банкам может понадобиться дополнительный капитал примерно на 20 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НБУ .

Как проводили оценку

Оценка устойчивости состояла из анализа качества активов, экстраполяции результатов для меньших банков и стресс-тестирования крупнейших финучреждений. В этом году регулятор вернулся к довоенной практике стресс-тестирования по двум макросценариям - базовому и неблагоприятному.

В тестировании принял участие 21 банк, на которые приходится более 90% активов сектора.



Базовый сценарий основывался на прогнозах НБУ, тогда как неблагоприятный предусматривал глубокий, но реалистичный кризис с реализацией кредитных, валютных, процентных и операционных рисков.

Результаты тестирования

По результатам стресс-тестирования для 9 банков был установлен повышенный необходимый уровень достаточности капитала. Совокупно эти учреждения владеют 18% активов сектора, однако у большинства потребность возникает только при неблагоприятном сценарии. Только банки с 3% активов должны усилить капитал даже в базовом сценарии.

НБУ не раскрывает названия этих банков, но они обязаны реализовать программы капитализации или реструктуризации для повышения устойчивости.

Меньшая потребность в капитале

По сравнению с 2021 годом результаты значительно лучше: количество банков с дополнительными требованиями сократилось более чем вдвое - с 20 до 9, а ориентировочная потребность в капитале уменьшилась почти втрое.

По расчетам НБУ, она составляет около 5% от общего объема регулятивного капитала банковской системы на начало 2025 года.

НБУ не называет суммы необходимого дополнительного капитала. Но по состоянию на начало года уставный капитал банков составлял 407 млрд гривен. Таким образом, потребность банков в капитале можно оценить в примерно в 20 млрд гривен.

Общая картина

Регулятор отмечает, что капитал банков растет как в базовом, так и в неблагоприятном сценарии. Это означает, что даже в условиях кризиса банки будут сохранять способность к наращиванию операций.

Результаты оценки устойчивости в разрезе отдельных банков НБУ планирует обнародовать в конце года.