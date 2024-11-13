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Чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны, - Зеленский

Украина, Среда 13 ноября 2024 10:59
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Чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел РФ 13 ноября. Он считает, что результаты ВСУ приближают окончание войны и чем больше их будет, тем лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам, и был эффективный ответ на него от нашей ПВО. Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, которые атаковали Киев а также дроны. В общей сложности около 90 ударных дронов атаковали Украину", - рассказал он.

По словам Зеленского, важно, что есть чем защищать страну от российского террора.

"Благодарен каждому из партнеров, кто помогает. Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ - это, без преувеличения, быть спасателями людей", - отметил президент.

По его мнению, каждое такое проявление эффективности ПВО - это сохраненная жизнь, защищенная инфраструктура.

"И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", - констатировал он.

Атака РФ по Украине

В ночь на 13 ноября российские войска снова атаковали Украину, использовав 90 дронов и шесть ракет. ПВО удалось сбить 37 беспилотников и четыре ракеты, в том числе баллистику.

В частности, захватчики устроили ракетно-дроновый удар по Киеву. Подобная атака была первой за последние 73 дня. ПВО удалось сбить несколько ракет и десяток дронов, летевших на Киев.

Кроме того, в Киевской области начался пожар на складе в Броварском районе, один человек пострадал. В области работала ПВО по российским "Шахедам".

Также российские оккупанты нанесли удары по Запорожью в ночь на 13 ноября. В результате вражеского обстрела пострадали объекты инфраструктуры.

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