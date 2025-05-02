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Харьков под атакой "Шахедов": десятки попаданий, пожары, по меньшей мере 35 раненых

Иллюстративное фото: Харьков атаковали дроны 2 мая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Вечером пятницы, 2 мая, украинский город Харьков оказался под атакой российских беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Главное

  • Вечером 2 мая Харьков подвергся массированной атаке дронов-камикадзе типа "Шахед", зафиксировано не менее 17 попаданий в разных районах города.
  • Повреждены многоквартирный и частный дома, горят автомобили.
  • По последним данным, пострадали по меньшей мере 35 человек, медики оказывают им помощь.

"Харьков под атакой вражеских БПЛА. В городе прогремел взрыв. Будьте осторожны - на Харьков еще идут "Шахеды", - сообщил Терехов.

Обновлено в 21:50.

По данным Терехова, зафиксировано попадание вражеских дронов в двух районах города. Информация проверяется.

"Харьков под массированной атакой "Шахедов" - будьте осторожны, перейдите в укрытие", - написал он.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что в городе уже прозвучало более 10 взрывов.

Обновлено в 22:15.

По данным Терехова, в результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом.

"Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил мэр.

Обновлено в 22:30.

А вот по данным председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, в Харькове уже известно о шести пострадавших.

"Врачи экстренной медицинской помощи работают на месте попаданий вражеских БпЛА, оказывая помощь пострадавшим", - сообщил он.

Обновлено в 22:32.

Синегубов сообщил, что поврежден многоквартирный дом и горящие машины находятся в Салтовском районе Харькова.

Обновлено в 22:40.

Терехов сообщил, что в городе зафиксировано 17 прилетов в разных локациях. Зафиксированы пожары на местах прилетов.

Количество пострадавших возросло до 12.

Также известно об ударе вражеского БПЛА по частному дому.

Обновлено в 23:00.

Количество пострадавших достигло 35 человек.

  • Слободской район. В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили.
  • Киевской район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются.
  • Основянский район. В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки.
  • Салтовский район. Попадание беспилотника в землю. Поврежден многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили.
  • Сейчас профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

Заметим, что по данным Воздушных сил, российская армия сегодня вечером запустила несколько групп ударных дронов с разных направлений.

Обстрелы Харькова

Напомним, недавно российская армия осуществила массированный дроновый удар по Харькову. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 47 человек, среди которых были двое детей и беременная женщина.

Также сообщалось, что в результате атаки дронов были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, а также гражданское предприятие и две городские больницы.

В ночь на 1 мая российские войска снова обстреляли Харьков. Зафиксировано попадание дрона противника в автозаправочную станцию, что привело к возникновению пожара.

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ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов