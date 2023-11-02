Еще три штата в США признали Голодомор геноцидом украинского народа

Еще три штата в США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины. В общей сложности уже 31 штат выразил солидарность с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
"Еще три штата - Вашингтон, Мериленд и Аризона присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде", - рассказала она.
По данным посла, уже 31 американский штат издал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.
"Благодарю губернатора штата Вашингтон Джею Инсли, губернатора штата Мериленда Весу Муру, губернатора Аризоны Кэти Хобс за солидарность с Украиной", - отметила Маркарова.
Она добавила, что посольство Украины в США активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа.
"Приглашаем украинское общество по всем штатам присоединяться к кампании памяти о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенном 90 лет назад", - добавила посол.
Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки 7 ноября 2017 года представили приуроченный к 85 годовщине проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
Позднее комитет Сената США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.
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