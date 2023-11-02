Еще три штата в США признали Голодомор геноцидом украинского народа

"Еще три штата - Вашингтон, Мериленд и Аризона присоединились к признанию Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа и провозгласили ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде", - рассказала она.

По данным посла, уже 31 американский штат издал соответствующие прокламации о признании Голодомора геноцидом.

"Благодарю губернатора штата Вашингтон Джею Инсли, губернатора штата Мериленда Весу Муру, губернатора Аризоны Кэти Хобс за солидарность с Украиной", - отметила Маркарова.

Она добавила, что посольство Украины в США активно работает над расширением географии признания Голодомора геноцидом украинского народа.

"Приглашаем украинское общество по всем штатам присоединяться к кампании памяти о жертвах Голодомора путем организации просветительских мероприятий об ужасном преступлении советского режима против украинцев, совершенном 90 лет назад", - добавила посол.