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В Литве предложили ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Беларуси

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Вторник 21 февраля 2023 16:41
В Литве предложили ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Беларуси Фото: В Литве предложили ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Беларуси (pixabay)
Автор: Дмитрий Браславский

В Литве было предложено ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Беларуси. Эти мероприятия предлагается ввести с 15 марта в год с возможностью продления или пересмотра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предложение МИД Литвы, которое приводит Baltics News.

Нарушители санкционного режима против России и Беларуси должны наказываться наложением штрафов.

"Министерство иностранных дел зарегистрировало ряд законодательных актов, предлагающих новое регулирование и штрафы для юридических лиц, не соблюдающих санкции", - говорится в сообщении.

Эти меры распространяются на ограничения, как международными, так и национальными санкциями. Предусмотренный размер штрафа составляет от 50% до 100% стоимости перемещаемого товара, но не менее 10 тысяч евро.

При повторном нарушении или в том случае, если стоимость составляет более 100 тысяч евро, назначается штраф в размере 5% ежегодных доходов юридического лица, но не менее 20 тысяч евро с возможной конфискацией груза.

Эти мероприятия предлагается ввести с 15 марта в год с возможностью продления или пересмотра.

Напомним, что в Литве призывают западных партнеров пересечь "красные линии" для предоставления необходимой Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Власти Литвы решили закрыть пограничный переход Стасилас – Бенякони для белорусских поездов с 16 февраля.

Литва готова рассмотреть вопрос ремонта зенитных ракетных комплексов NASAMS, если Украина попросит.

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