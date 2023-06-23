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Все еще впереди. Сырский заявил, что в контрнаступлении еще не задействованы основные военные силы

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Пятница 23 июня 2023 16:39
Все еще впереди. Сырский заявил, что в контрнаступлении еще не задействованы основные военные силы Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина еще не задействовала в контрнаступлении и освобождении территорий свои военные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в интервью The Guardian.

По его словам, россияне предусматривали места, где украинские военные могут нанести самый сильный удар. Однако Сырский заявил, что Украина не задействовала основные силы в контрнаступлении.

"Все еще впереди", – сказал он.

Командующий отметил, что все ожидают скорых результатов от контрнаступления. Однако необходимо быть готовым к тому, что это займет некоторое время.

"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий. Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне врага. Все еще впереди", - подчеркнул он.

Наступление украинских защитников

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.

По данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

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