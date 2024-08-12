Враг незначительно продвинулся в районе Купянска и к юго-западу от Донецка: карты ISW

Согласно геолокационным кадрам, в последние дни российские войска продвинулись около Новоселовского (юго-восток от Купянска) и Водяного (юго-запад от Донецка).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 11 августа продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 10 и 11 августа бои продолжались в районе Глубокого, Волчанска и Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, указывают на то, что россияне продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восток от Купянска).

Генштаб ВСУ сообщал, что 10 и 11 августа российские войска атаковали:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Берестово, Стельмаховки, Глушковки и Песчаного;

к северо-западу от Кременной в районе Невского, Новосадового и Макеевки;

к западу от Кременной в районе Тернского;

и юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

В субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Кроме того, 11 августа противник провел наступательные операции в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Враг продолжил наступление в районе Часового Яра, в том числе в микрорайонах Новый и Октябрьское, а также возле Ивановского, Клещеевки и Белой горы.

Россияне продолжили 11 августа наступать в районе Торецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

По информации Генштаба ВСУ, 10 и 11 августа противник провел наступательные операции в районе Дружбы, Северного, Железного и Нью-Йорка.

Российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись на северо-востоке Дружбы и юго-западе Железного, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Сообщалось, что 11 августа россияне продвинулись в направлении Покровска, но подтвержденных изменений не зафиксировано.

Кроме того, российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись к северу и западу от Невельского (юго-востоку от Покровска) и на глубину до 850 метров в центральной и западной части Ивановки (к востоку от Покровска).

Еще один блогер продолжал утверждать, что россияне захватили Желанное, Сергеевку (оба к востоку от Покровска), а также Ивановку и вошли на восточную окраину Гродовки (оба к востоку от Покровска).

Однако институт изучения войны не обнаружил подтверждения российским заявлениям.

Аналитики добавили, что 10 и 11 августа российские войска продолжали наступать к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Калиново и Гродовки, а также к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Желанного, Орловки, Николаевки и Карловки.

Российские силы провели примерно ротную механизированную атаку к западу от Донецка 11 августа и имеют продвижение.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Водяного (юго-запад от Донецка).

Дополнительные геолокационные снимки, также опубликованные 11 августа, показывают, что украинские силы отражают примерно ротную российскую механизированную атаку к юго-востоку от Георгиевки (запад от Донецка).

Украинская бригада, действующая в этом районе, сообщила, что российские силы атаковали двумя бронированными колоннами, первая из которых состояла из пяти бронемашин, а вторая из трех.

Сообщается, что украинские силы уничтожили три машины, повредили две в первой колонне и уничтожили одну во второй колонне, после чего оставшиеся две машины отступили.

Российские источники утверждают, что российские войска продвинулись на северо-западе Красногоровки (к западу от Донецка), в Константиновке и в районе Победы (оба к юго-западу от Донецка), но ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.

Кроме того, в отчете говорится, что российские войска 10 и 11 августа провели наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Парасковиевки и Водяного.

Генштаб ВСУ сообщил, что 11 августа россияне провели наступательные операции из района Керменчика (юго-восточнее Большой Новоселки)

"Южная ось"

В субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, на западе Запорожской области в районе Работино, Новоданиловки (севернее Работино) и Малой Токмачки (северо-восточнее Работино) продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Войска РФ 11 августа продолжили ограниченные наземные атаки на левобережье Херсонской области в районе Крынок, однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.