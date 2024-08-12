Враг незначительно продвинулся в районе Купянска и к юго-западу от Донецка: карты ISW
Согласно геолокационным кадрам, в последние дни российские войска продвинулись около Новоселовского (юго-восток от Купянска) и Водяного (юго-запад от Донецка).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область
Российские оккупанты 11 августа продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 10 и 11 августа бои продолжались в районе Глубокого, Волчанска и Тихого.
Операция №2 - Луганская область
Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, указывают на то, что россияне продвинулись к западу от Новоселовского (юго-восток от Купянска).
Генштаб ВСУ сообщал, что 10 и 11 августа российские войска атаковали:
- к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;
- к юго-востоку от Купянска в районе Берестово, Стельмаховки, Глушковки и Песчаного;
- к северо-западу от Кременной в районе Невского, Новосадового и Макеевки;
- к западу от Кременной в районе Тернского;
- и юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.
Операция №3 - Донецкая область
В субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки.
Кроме того, 11 августа противник провел наступательные операции в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Враг продолжил наступление в районе Часового Яра, в том числе в микрорайонах Новый и Октябрьское, а также возле Ивановского, Клещеевки и Белой горы.
Россияне продолжили 11 августа наступать в районе Торецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
По информации Генштаба ВСУ, 10 и 11 августа противник провел наступательные операции в районе Дружбы, Северного, Железного и Нью-Йорка.
Российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись на северо-востоке Дружбы и юго-западе Железного, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.
Сообщалось, что 11 августа россияне продвинулись в направлении Покровска, но подтвержденных изменений не зафиксировано.
Кроме того, российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись к северу и западу от Невельского (юго-востоку от Покровска) и на глубину до 850 метров в центральной и западной части Ивановки (к востоку от Покровска).
Еще один блогер продолжал утверждать, что россияне захватили Желанное, Сергеевку (оба к востоку от Покровска), а также Ивановку и вошли на восточную окраину Гродовки (оба к востоку от Покровска).
Однако институт изучения войны не обнаружил подтверждения российским заявлениям.
Аналитики добавили, что 10 и 11 августа российские войска продолжали наступать к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Новоалександровки, Калиново и Гродовки, а также к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Желанного, Орловки, Николаевки и Карловки.
Российские силы провели примерно ротную механизированную атаку к западу от Донецка 11 августа и имеют продвижение.
Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Водяного (юго-запад от Донецка).
Дополнительные геолокационные снимки, также опубликованные 11 августа, показывают, что украинские силы отражают примерно ротную российскую механизированную атаку к юго-востоку от Георгиевки (запад от Донецка).
Украинская бригада, действующая в этом районе, сообщила, что российские силы атаковали двумя бронированными колоннами, первая из которых состояла из пяти бронемашин, а вторая из трех.
Сообщается, что украинские силы уничтожили три машины, повредили две в первой колонне и уничтожили одну во второй колонне, после чего оставшиеся две машины отступили.
Российские источники утверждают, что российские войска продвинулись на северо-западе Красногоровки (к западу от Донецка), в Константиновке и в районе Победы (оба к юго-западу от Донецка), но ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.
Кроме того, в отчете говорится, что российские войска 10 и 11 августа провели наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Парасковиевки и Водяного.
Генштаб ВСУ сообщил, что 11 августа россияне провели наступательные операции из района Керменчика (юго-восточнее Большой Новоселки)
"Южная ось"
В субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, на западе Запорожской области в районе Работино, Новоданиловки (севернее Работино) и Малой Токмачки (северо-восточнее Работино) продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.
Войска РФ 11 августа продолжили ограниченные наземные атаки на левобережье Херсонской области в районе Крынок, однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 71 бой. На Покровском направлении Вооруженные силы Украины отражали 30 атак противника. По состоянию на 22:00, 11 августа, 9 боестолкновений на этом участке еще продолжались.
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