Еще одна страна Европы отменяет безвизовый режим для россиян и белорусов

Черногория с 1 ноября 2026 года отменяет безвизовый режим для граждан России и Беларуси. Власти страны приняли соответствующее решение для приведения законодательства в соответствие с нормами ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства Черногории.
Правительство Черногории приняло указ об изменениях в визовый режим 23 июля 2026 года. Главной целью этого шага является гармонизация национального законодательства со стандартами ЕС на пути полноправного членства в блоке.
Введение виз позволяет стране выполнить ключевые требования в рамках переговорного раздела 24 "Правосудие, свобода и безопасность", а также реализовать основные обязательства государственной Программы реформ.
Новые правила касаются не только граждан РФ и Беларуси. Визовый режим вводится для всех стран, чьи правила въезда ранее не были согласованы с политикой Евросоюза.
С 1 ноября 2026 года визы для въезда в Черногорию понадобятся гражданам пяти государств:
Для получения документов власти Черногории расширяют сеть центров приема заявлений в партнерстве с международной компанией VFS Global. На первом этапе подать документы можно через визовые центры в таких странах:
В дальнейшем сеть приема документов будет расширена на Беларусь, Китай, Саудовскую Аравию, Казахстан, Пакистан, Армению, Узбекистан, Непал и Филиппины.
Кроме того, Черногория создает Визовую информационную систему, которая будет совместима с реестрами ЕС и стандартами Шенгенской зоны. Это позволит в перспективе запустить электронные визы (e-Visa) и подавать документы онлайн.
Напомним, польские министры Радослав Сикорский и Марцин Кервинский поддержали инициативу 11 стран, требующих от Европейской комиссии усилить выдачу шенгенских виз россиянам.
Ранее Эстония призвала страны ЕС навсегда закрыть Шенгенскую зону для российских военных, участвовавших в войне против Украины. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что такие люди могут представлять угрозу безопасности всей Европы.
Кроме того, Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз для россиян. Хотя действующие визы остаются действительными, получить новые мультивизы стало значительно сложнее.