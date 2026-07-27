Еще одна страна Европы отменяет безвизовый режим для россиян и белорусов

Правительство Черногории приняло указ об изменениях в визовый режим 23 июля 2026 года. Главной целью этого шага является гармонизация национального законодательства со стандартами ЕС на пути полноправного членства в блоке.

Введение виз позволяет стране выполнить ключевые требования в рамках переговорного раздела 24 "Правосудие, свобода и безопасность", а также реализовать основные обязательства государственной Программы реформ.

Для каких стран вводят ограничения

Новые правила касаются не только граждан РФ и Беларуси. Визовый режим вводится для всех стран, чьи правила въезда ранее не были согласованы с политикой Евросоюза.

С 1 ноября 2026 года визы для въезда в Черногорию понадобятся гражданам пяти государств:

России;

Беларуси;

Китая;

Саудовской Аравии;

Турции.

Как будут оформлять визы

Для получения документов власти Черногории расширяют сеть центров приема заявлений в партнерстве с международной компанией VFS Global. На первом этапе подать документы можно через визовые центры в таких странах:

Турция, ОАЭ и Россия;

Индия, Бангладеш, Кыргызстан и Азербайджан.

В дальнейшем сеть приема документов будет расширена на Беларусь, Китай, Саудовскую Аравию, Казахстан, Пакистан, Армению, Узбекистан, Непал и Филиппины.

Кроме того, Черногория создает Визовую информационную систему, которая будет совместима с реестрами ЕС и стандартами Шенгенской зоны. Это позволит в перспективе запустить электронные визы (e-Visa) и подавать документы онлайн.