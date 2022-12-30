Еще одна-две атаки. Резников оценил ракетный потенциал России

Российские военные еще могут нанести удар по территории Украины до конца 2022 года. Но для накопления снаряжения им нужно время от недели до 10 дней.

Так, министр утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать, что россиянам в этом году хватит ракет еще на одну-две ракетные атаки, а после этого их глобальный потенциал будет исчерпан. Резников отметил, что россияне уже начали использовать свой критический запас ракет "Искандер" и "Кинжал".

По его словам, россияне до конца этого года могут осуществить по Украине одну-две атаки формата "ракеты+дроны иранские" или "дроны+ракеты". Однако для восстановления боевого потенциала оккупантам необходимо от недели до 10 дней.

"Они могут сделать две волны: ракеты+дроны иранские или дроны+ракеты, но они не могут ракеты+ракеты. Если массированы. Потому что там есть нюансы технического характера – накопление, снаряжение и т.д., ищут, где наша ПВО", - сказал Резников.

Министр отметил, что украинские воздушные силы делают свою работу филигранно. Вместе с тем они не стоят на месте и это не дает врагу возможности их отследить.

"Нет, они тоже меняют позиции, дудки им найтись. Это тоже не просто так. Поэтому в этом году угроза одного удара есть", - подчеркнул он.

Отметим, интервью министра проходило во вторник, 27 декабря.