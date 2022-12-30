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Еще одна-две атаки. Резников оценил ракетный потенциал России

Новина українською →
Украина, Пятница 30 декабря 2022 22:33
Еще одна-две атаки. Резников оценил ракетный потенциал России Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российские военные еще могут нанести удар по территории Украины до конца 2022 года. Но для накопления снаряжения им нужно время от недели до 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова порталу Lb.ua.

Так, министр утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать, что россиянам в этом году хватит ракет еще на одну-две ракетные атаки, а после этого их глобальный потенциал будет исчерпан. Резников отметил, что россияне уже начали использовать свой критический запас ракет "Искандер" и "Кинжал".

По его словам, россияне до конца этого года могут осуществить по Украине одну-две атаки формата "ракеты+дроны иранские" или "дроны+ракеты". Однако для восстановления боевого потенциала оккупантам необходимо от недели до 10 дней.

"Они могут сделать две волны: ракеты+дроны иранские или дроны+ракеты, но они не могут ракеты+ракеты. Если массированы. Потому что там есть нюансы технического характера – накопление, снаряжение и т.д., ищут, где наша ПВО", - сказал Резников.

Министр отметил, что украинские воздушные силы делают свою работу филигранно. Вместе с тем они не стоят на месте и это не дает врагу возможности их отследить.

"Нет, они тоже меняют позиции, дудки им найтись. Это тоже не просто так. Поэтому в этом году угроза одного удара есть", - подчеркнул он.

Отметим, интервью министра проходило во вторник, 27 декабря.

Напомним, что в четверг, 29 декабря, утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. В ряде областей сообщалось о взрывах, "прилетах" и работе ПВО.

РБК-Украина сообщало, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия демилитаризируется по плану.

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