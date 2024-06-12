RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еще один "Зоопарк". Силы обороны FPV-дронами атаковали РЛС стоимостью 25 млн долларов

Фото: СБУ fpv-дронами поразили вражескую РЛС стоимостью 25 млн долларов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк" стоимостью 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, спецназовцы Департамента кибербезопасности поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими fpv-дронами.

 

"Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" это не спасло", - объяснили военные.

Стоит заметить, что этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.

Напомним, что это не впервые украинские военные наносили удар по РЛС. В прошлом месяце мы сообщали, что пограничники уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1".

К тому же еще в марте ВСУ на Лиманском направлении уничтожили РЛС "Зоопарк" вместе с экипажем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты