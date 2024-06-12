Еще один "Зоопарк". Силы обороны FPV-дронами атаковали РЛС стоимостью 25 млн долларов

По данным СБУ, спецназовцы Департамента кибербезопасности поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими fpv-дронами.

"Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" это не спасло", - объяснили военные.

Стоит заметить, что этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.