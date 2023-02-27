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Еще один военный эшелон РФ выехал из Беларуси: куда направляется

Фото: еще один военный эшелон РФ выехал из Беларуси (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Вечером 26 февраля из Беларуси убыл еще один эшелон с техникой российской армии. По предварительным данным, он направляется в Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

"Вчера, 26 февраля со станции Слоним (Гродненская область) на станцию Неклиновка (Ростовская область РФ, 35 км от границы с Украиной) был отправлен ещё один воинский эшелон РФ", - рассказали мониторщики.

По их данным, в составе эшелона находились 46 вагонов, из них:

  • 5 пассажирских вагонов (с личным составом ВС РФ: около 250 человек);
  • 2 крытых вагона (со снаряжением);
  • 36 вагонов-платформы (с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой).

Ожидается, что эшелон прибудет в пункт назначения - станция Неклиновка - 5 марта.

Напомним, вчера сообщалось, что Россия перекидывает эшелон с техникой и военнослужащими Вооруженных сил РФ из Слонима (Беларусь) в Ростовскую область (Россия).

Ранее в ГУР и Госпогранслужбе Украины оценили, возможно ли сейчас новое наступление России из Беларуси.

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