Еще один случай медицинской халатности? Частная клиника в Одессе в центре нового скандала

Женщина рассказала, что ее мать 8 месяцев назад умерла после лечения в одной из частных клиник города, где раньше лечился также известный бизнесмен, смерть которого сейчас расследуют правоохранители. Речь идет о больнице "Одрекс".

По словам дочери умершей, ее мама попала в клинику с проблемами сосудов. Были запланированы две дорогостоящие операции. Перед вмешательством женщине провели все необходимые обследования, но после операции возникли осложнения, и пациентку переводили несколько раз в другие филиалы клиники. После трех недель в реанимации она скончалась.

Родственница отмечает, что семья выполнила все требования врачей и оплатила большинство расходов, однако после смерти матери еще остались долги за лечение.

Она также возмущена тем, как проходят судебные заседания, в частности поведением одного из врачей клиники, которого обвиняют в халатности, - по ее словам, он позволяет себе шутки и фотографируется прямо в зале суда.

Женщина отмечает, что таких историй много, и призывает провести честное расследование, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Двум врачам клиники объявлено о подозрении

Недавно врача-онколога и хирурга клиники "Одрекс" обвинили в служебной халатности, которая могла привести к смерти пациента. Как сообщали источники РБК-Украина, речь идет об известном одесском бизнесмене Аднане Киване.

По данным следствия, во время лечения в частной клинике он получил ненадлежащую медицинскую помощь, повлекшую сепсис и смерть. Судебно-медицинская экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями врачей и летальным исходом.

Медикам было объявлено о подозрении по ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента. Им грозит до двух лет лишения свободы и запрет заниматься медицинской деятельностью до пяти лет.

Оба врача на сегодня отстранены от должностей и находятся под домашним арестом.