Еще один соратник Януковича получил подозрение. Его имущество на миллионы арестовали

"Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного приспешника Януковича, который сейчас помогает РФ. Речь идет о бывшем главе Государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне", - говорится в сообщении.

Что известно о сотрудничестве Вороны с оккупантами?

Ворона по собственной инициативе помогал рашистам формировать оккупационные администрации во временно захваченных районах Херсонской и Запорожской областей. Также был советником гауляйтера Евгения Балицкого.

В конце 2022 года он даже получил "повышение" от оккупационных властей - должность так называемого "сенатора" захваченной части Запорожской области.

"На этой "должности" он координировал захват украинских предприятий на временно оккупированной территории Запорожья", - рассказал СБУ.

Из "примечательного" - именно Ворона, по данным ведомства, подготовил обращение к российскому диктатору Владимиру Путину о поощрении государственными наградами России оккупантов и коллаборантов, которые помогали Кремлю в захвате региона.

Арест имущества Вороны

По инициативе СБУ суд наложил арест на имущество злоумышленника на десятки млн грн. Среди арестованного - квартиры фигуранта в центре Киева и в Миргороде, дом общей площадью более 300 кв. м под Киевом и 10 земельных участков в столичном регионе.

На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.