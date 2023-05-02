Экс-главе охраны Януковича объявили подозрение

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича Вячеславу Заневскому. Он обвиняется в пособничестве РФ во время оккупации Херсонской области и части Николаевской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"После захвата Херсона и части Николаевской области Заневский помогал захватчикам в распространении кремлевского режима и подавлении сопротивления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле прошлого года на Заневского вышел его сын, входивший в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной части юга Украины.

"Тогда он обратился к своему отцу с просьбой помочь российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов ВСУ", - рассказывают в СБУ.

В ответ на это Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми - руководителями созданных агрессором так называемых "МВД" и "Государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонской области.

"В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей", - отметили в СБУ.

Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по поводу тактики ведения боевых действий против Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении экс-главы СБУ времен президентства Виктора Януковича Александра Якименко. Он причастен к организации массовых репрессий против жителей оккупированной части Херсонской области.

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