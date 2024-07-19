Еще один нардеп вышел из фракции "Слуга народа"

О выходе нардепа из фракции "Слуга народа" стало известно в пятницу, 19 июля. Теперь во фракции "Слуга народа" осталось 233 парламентария.

Юлия Яцык получила квалификацию специалиста по международной экономике и хозяйственному и корпоративному праву. До избрания народным депутатом она работала в юридической сфере, а также на государственной службе - в Главном управлении Государственной инспекции по контролю за ценами в Запорожской области.

В 2019 году Яцык была избрана народным депутатом от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №79 (Запорожская область). Она является членом парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

Парламентарий вышла из партии "Слуга народа" в 2022 году. В том же году она стала кандидатом на должность главы НАБУ, но ее внесли в список неблагополучных кандидатов.