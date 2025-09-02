ua en ru
Еще один европейский лидер встретится с Путиным в Китае

Вторник 02 сентября 2025 06:45
Еще один европейский лидер встретится с Путиным в Китае Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Сербии Александар Вучич отправился с официальным визитом в Китай, где встретится с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Danas.

Президент Сербии Александар Вучич со 2 по 4 сентября посетит Китайскую Народную Республику по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к празднованию 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Кроме того, что Александар Вучич 3 сентября примет участие в большом военном параде, так еще дополнительно он будет иметь ряд официальных встреч.

Так, во время визита сербский лидер проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ожидается, что главными темами переговоров станут развитие экономических отношений, инвестиционные проекты и углубление стратегического партнерства.

Взаимоотношения Китая и Сербии

Это не первый визит Вучича в Китай. В октябре 2023 года во время его пребывания в Пекине было подписано 18 соглашений, среди которых - Соглашение о свободной торговле между Сербией и Китаем.

В мае 2024 года Си Цзиньпин совершил государственный визит в Сербию. Тогда президенты двух стран подписали Совместную декларацию об углублении стратегического партнерства и построении сообщества Сербии и Китая с общим будущим. Стороны также обменялись 28 документами о сотрудничестве в различных сферах.

Кстати, китайский лидер уже дважды посещал Сербию: в 2016 и в 2024 годах. Визит 2016 года стал первым за более чем три десятилетия и тогда был отмечен подписанием Декларации о стратегическом партнерстве.

Напомним, Сербия подтверждает поддержку территориальной целостности Украины и ее европейских стремлений, но пока отказалась присоединяться к санкциям против России.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич говорил, что власти страны могут ввести санкции против РФ в случае, если такой шаг будет отвечать их интересам.

При этом еще в 2023 году произошла утечка секретных документов Пентагона относительно возможной поставки сербских боеприпасов в Украину. Однако тогда президент Сербии Александар Вучич отрицал эту информацию.

