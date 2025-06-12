Еще один этап. Украина и РФ провели новый обмен пленными: кого вернули (фото, видео)

Как заявил президент Владимир Зеленский, сегодня домой вернули воинов нашей армии, нацгвардейцев, пограничников. Все они нуждаются в лечении, и, как отметил глава государства, им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.

"Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - написал Зеленский.

Фото: обмен военнопленными между Украиной и РФ 12 июня (t.me/V_Zelenskiy_official) Таким образом, как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сегодня была возвращена из российской неволи группа защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Среди возвращенных домой военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Среди освобожденных сегодня находились в плену более трех лет защитники Мариуполя. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести. Вообще домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Фото: среди возвращенных есть те, кого считали пропавшими без вести (t.me/Koord_shtab) "Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе", - отметили в координационном штабе. Там добавили, что сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих младше 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных. "Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских защитников", - подытожил Коордштаб. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, самому старшему освобожденному из плена - 59 лет, самому младшему - 22. "Возвращенные находились в плену начиная с первых дней полномасштабного вторжения. Среди возвращенных есть те, которые считались пропавшими без вести", - добавил он.

Большой обмен пленными: о чем договорились стороны

После второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня украинская и российская делегации договорились об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Отмечалось, что обмен этих категорий будет не по количеству, а по принципу "всех на всех". При этом, в частности от главы делегации РФ Владимира Мединского звучали заявления о том, что стороны в рамках нового обмена передадут пленных в формате "1200 на 1200".

Кроме этого, стороны согласовали репатриацию около 6 тысяч тел погибших военных. Однако президент Владимир Зеленский заявлял, что с обменом телами надо быть осторожным, потому что россияне опознали не более 15-20% тел, которые у них есть.

"Очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться", - отмечал президент.

Позже, уже 6 июня россияне обвинили Украину в "затягивании" процесса обмена военнопленными и телами погибших. В ответ Координационный штаб отметил, что РФ передала списки пленных для обмена, которые не соответствуют ранее согласованному обмену тяжелораненых и бойцов в возрасте до 25 лет. Кроме того, россияне не придерживались установленного алгоритма процесса обмена телами.

Более того, Координационный штаб сообщил о новой российской ИПСО со звонками к семьям пленных.

Кого уже удалось вернуть

В итоге новый большой обмен все же начался, но не 7 июня, как ожидалось, а 9-го. В этот день домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Количество возвращенных военных не сообщали. Координационный штаб объяснил, что по соображениям безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы уже после завершения обменного процесса.

Уже 10 июня, состоялся второй этап обмена. Домой вернулись пленные из категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Освободили из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.

На следующий день, 11 июня состоялся и обмен телами в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 павших защитников.