Еще один друг Украины. Кто такой Петр Павел, который станет президентом Чехии

Уверенная победа

По результатам подсчета, по итогам второго тура Павел набрал 58,32% или более 3,3 млн голосов. Бабиш - 41,67%, за него проголосовали 2,4 млн избирателей. Чешские СМИ также отмечают рекордную явку избирателей, которая составила 70,25%.

Павел уже заявил, что на следующей неделе проведет встречи с конституционными чиновниками и в ближайшие дни подготовит программу первых недель в президентском кабинете. Он готов к диалогу с нынешней оппозицией, если она выступит с конструктивом, а не банальным отрицанием власти.

Он также хочет провести углубленную проверку президентского аппарата.

"Одной из причин утраты доверия ко всему офису стало окружение президента", - подчеркнул он, намекая на Милоша Земана, который за период своего президентства среди прочего прошел путь от защиты интересов России в Европе до жесткой критики военного вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых зарубежных лидеров поздравил Павела с победой и выразил надежду на взаимное сотрудничество во благо народов обеих стран и в интересах Европы.

Кто такой Петр Павел

военное прошлое

Павел посвятил свою жизнь чешской армии. После военной гимназии в 1983 году закончил Военный колледж сухопутных войск, позже получил последипломное образование в Военной академии в Брно (направление командно-штабной разведки). Проходил курсы и дальнейшее обучение в США и Великобритании.

Военную карьеру в Чехословацкой армии начал в 1983 году с должности командира разведывательного парашютно-десантного взвода особого назначения. В 1991 году перешел на службу в военную разведку, а в 1993-1994 годах был заместителем военного и военно-воздушного атташе Чешской Республики в Бельгии.

В феврале 1982 подал заявление на вступление в Коммунистическую партию Чехословакии, стал ее членом в 1985 году, но после Бархатной революции в 1989 году вышел из нее.

"Вступление в Коммунистическую партию было ошибкой. Но за последние 33 года я должным образом компенсировал это", - говорил он в одном из недавних интервью.

Принимал участие в миротворческой миссии UNPROFOR на территории бывшей Югославии. За операцию по спасению более 50 французских солдат был отмечен Крестом военной доблести (Франция) и медалью "За героизм" (Чехия).

С 1996 по 1997 год был заместителем директора военной разведки Чехии, после чего командовал бригадой спецназа. В 1999-2002 годах занимал должность военного помощника директора по руководству операциями в союзническом региональном командовании "Север" в Нидерландах. В 2002 году получил звание бригадного генерала и должность командующего специальными войсками Армии Чешской Республики.

С января по апрель 2003 года - национальный представитель в Центральном командовании Вооруженных сил США в Тампе и Катаре. С 2003 по 2005 год - заместитель командующего объединенными силами.

С июля 2011 по июнь 2012 года был заместителем начальника Генерального штаба Чехии, которого сменил 1 июля 2012 года. В сентябре 2014 года занял пост главы военного комитета НАТО. Его срок завершился 29 июня 2018 года, в том же году ушел в отставку из армии.

политическая карьера

В 2019 году его имя называли среди возможных кандидатов от Гражданской демократической партии, KDU-ČSL, TOP 09 и Чешской пиратской партии. В 2020 году Павел учредил инициативу "Вместе сильнее" для помощи тем, кто был связан с борьбой с пандемией COVID-19.

В июне 2022 года объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах. В ходе кампании относил себя к представителям правого крыла с сильным социальным акцентом. Однако отказался выступить кандидатом от правоцентристского союза, хотя заручился его поддержкой.

Павел выступает за более высокие налоги для богатых и считает примером скандинавские страны. Поддерживает однополые браки и право на усыновление для ЛГБТ-лиц. Он также обещал, что не будет ветировать соответствующие законы.

Павел и Украина

Павела называют большим другом Украины, поскольку он выступает за продолжение военной помощи и собирал для этого средства по личной инициативе.

"Солидарность должна быть даже ценой временного понижения комфорта нашей жизни. Война в Украине - это и наша война, потому что касается нас. Мы не являемся прямым участником боевых действий, но это не значит, что эта война не наша. Это война за будущее международных отношений, за будущее безопасной Европы", - говорил он на последних дебатах.

Отметим, в качестве главы военного комитета НАТО он посещал Украину в 2018 году, а также контактировал с российским Генштабом по поводу войны на Донбассе. Павел также говорил, что после российской оккупации Крыма и части Донбасса западные страны должны были помочь установить защищенные коридоры для гражданских, а также критиковал Запад за нерешительный ответ Москве.

По его мнению, Россия должна проиграть в Украине, отступить с захваченных после 24 февраля 2022 года территорий, после чего Киев мог бы решить, идти ли на переговоры.

"Все мы хотим, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, чтобы была восстановлена ее территориальная целостность в начальных пределах, чтобы Россия компенсировала ущерб, а военные преступники предстали перед судом. Вопрос, что из этого можно достичь. Думаю, успехом будет восстановление территориальной целостности Украины минимум по состоянию до 24 февраля 2022 года", - говорил Павел.

Он также выражал сомнение в возможности демократической революции в России, поскольку в этой стране нет простора для возникновения настоящего оппозиционного движения.

Победа Павела на выборах важна и с той точки зрения, что он обошел Андрея Бабиша. Последний позиционировал себя как сторонник переговоров с Россией, выступал против поставок оружия для украинской армии, а также говорил о "нереальности" вступления Украины в НАТО.