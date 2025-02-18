Еще ряд школ в Украине переходит на дистанционное обучение: где именно

В еще нескольких регионах Украины временно ввели дистанционное обучение. Поскольку продолжает расти количество больных гриппом и ОРВИ среди учеников и учителей.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
С 18 февраля в Печенежинской громаде дистанционное обучение ввели в Печенежинском лицее, Марковской и Киданецкой гимназиях. Также приостановили работу детсада "Гуцулочка" и дошкольных подразделений Марковской и Молодятинской гимназий.
Родителей призывают внимательно следить за здоровьем детей и обращаться к врачу при появлении симптомов болезни.
В Хусте с 18 февраля все школы перевели на дистанционное обучение из-за значительного уровня заболеваемости среди учащихся и педагогов. В то же время дошкольные учреждения продолжают работать в обычном режиме.
Кроме того, 17 школ в Батовской и Каменской общинах Береговского района с 17 февраля находятся на карантине, а обучение происходит в онлайн-режиме.
В Днепропетровской области дистанционное обучение ввели в школах Днепровского, Криворожского и Павлоградского районов. В течение недели в области зафиксировали 15,4 тысячи случаев ОРВИ, что на 10,7% больше, чем на предыдущей неделе.
В городе Желтые Воды все школы перевели на дистанционное обучение с 18 по 24 февраля. Власти города сообщили, что уровень заболеваемости вырос почти на 40%, а превышение областного эпидпорога составляет около 20%.
В Тернопольской области с 17 февраля на дистанционную форму обучения перевели шесть школ и почти 50 классов в разных общинах. В то же время в Тернополе пока закрыли только три класса в двух школах.
Дистанционно учатся ученики Залещицкой, Бережанской, Почаевской, Золотниковской, Великоберезовицкой и Лановецкой территориальных громад.
Начальник управления образования Ольга Похиляк отметила, что решение о закрытии отдельных классов принимают администрации школ в зависимости от уровня заболеваемости среди учеников.
В Одессе из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 144 класса и одну школу. В то же время общий карантин в городе пока не вводят, поскольку эпидемический порог не превышен.
Образовательные учреждения продолжают мониторить ситуацию. В случае дальнейшего роста заболеваемости гриппом и ОРВИ возможны новые ограничения или продолжение дистанционного обучения в регионах.
В Хмельницкой области в 29 громадах 122 школы перевели на онлайн-обучение из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Во время брифинга директор департамента образования и науки Хмельницкой ОГА Александр Пунда сообщил, что больше всего школ перешло на дистанционное обучение в Каменец-Подольской территориальной громаде.
На Волыни по состоянию на 17 февраля эпидемический порог превышен на 41%. В регионе более 20 учебных заведений переведены на дистанционное обучение. Также онлайн-формат введен для полсотни классов в Луцкой громаде и Луцком районе, сообщили в Центре контроля и профилактики болезней.
Напомним, повышение уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 заставляет учебные заведения в разных областях Украины временно переходить на дистанционное обучение. Местные власти внимательно следят за ситуацией, и в зависимости от динамики заболеваемости могут принимать решение о продлении или отмене карантинных ограничений.
С конца января этого года в Украине наблюдается быстрый рост количества случаев гриппа и ОРВИ. В некоторых регионах могут ввести дополнительные ограничения, в частности локальный карантин.
Кроме того, в ряде областей школы уже перевели учеников на дистанционное обучение.
При написании материала использовались источники: Желтоводский горсовет, издание "Тернополяне", Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней, Департамент здравоохранения Одесского городского совета, "Любимый город ДЗ", "Мукачево.net", Печенежинская территориальная община, Волынский областной центр контроля и профилактики болезней, Департамент образования и науки Хмельницкой ОГА.