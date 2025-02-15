Еще ничего не решено. Бербок отреагировала на заявление Келлога о Европе и переговорах

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что Европа не будет участвовать в переговорах по установлению мира в Украине, непосредственно, хотя ее интересы и будут учтены.

На это отреагировала Бербок, отметив, что высказывания о том, кто будет за столом переговоров, звучат, будто все уже решено.

"Вы высказались так, будто все уже решено, кто за столом переговоров, а кто нет. Переговоры здесь, на Мюнхенской конференции по безопасности, и именно поэтому мы все здесь, потому что говорить во времена кризиса - это самое важное, как мы услышали, особенно для нас, европейцев", - сказала министр.

Бербок отметила, что на Мюнхенской конференции европейцы услышали от американской стороны разные взгляды. Она также подчеркнула, что в прессе было много разных трактовок, и в частности, во время дискуссий прозвучали заявления, что то, что было опубликовано, могло быть неправдой или неправильной трактовкой.

"Но это, в определенной степени, не имеет значения, потому что реальность определяется на месте. Именно поэтому этот момент для нас, европейцев, является таким важным в том, что мы определили на ближайшие три года", - подытожила Бербок.