Еще почти 1200 окупантов, 18 ББМ и 35 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, за прошедшие сутки самой горячей точкой на фронте было Покровское направление. Враг не оставлял попыток прорвать оборону ВСУ и совершил 45 атак. В течение суток, по состоянию на вечер 22:00, противник потерял 185 окупантов убитыми и ранеными.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Госдепартамент США очертил свое видение стратегии успеха Украины в войне против России. В частности, обеспечить успех можно, лишив Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.

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