Как понять, что экономика растет, и при чем здесь цены

Основным показателем экономического роста или падения в каждой стране является валовой внутренний продукт - реальный и номинальный. Что это за показатель, как он характеризует уровень материального благосостояния и при чем здесь инфляция – читайте в разъяснении от РБК-Украина .

Что такое ВВП

Чтобы измерить достаток человека, мы анализируем его доходы и состояние. А как определить состояние экономики страны?

Когда мы говорим об экономическом росте или падении, то, прежде всего, имеем в виду показатель реального валового внутреннего продукта страны (ВВП). Люди производят товары - продукты питания, автомобили или одежду, другие - оказывают услуги - парикмахеры стригут волосы, врачи лечат болезни, курьеры доставляют посылки. Все это и есть часть ВВП.

Внутренний валовой продукт – общая рыночная стоимость всех товаров и услуг, созданных на территории страны за определенное время для конечного использования.

Этот показатель позволяет оценить состояние и развитие экономики, а также сравнить их с другими странами мира.

Два вида ВВП – номинальный и реальный

ВВП бывает номинальным и реальным. Номинальный ВВП – это цена всех продуктов и услуг в текущих ценах. Номинальный ВВП свидетельствует о размере экономики, но этого показателя недостаточно, чтобы оценить развитие экономики комплексно. Ведь ВВП может расти как за счет экономического развития, так и из-за инфляции.

Чтобы понять, росла экономика или сокращалась, следует исключить влияние цен. Такой показатель экономисты называют реальным ВВП, то есть с поправкой на инфляцию. Сам показатель, отражающий изменение цен в экономике, называется дефлятором ВВП. Это соотношение цены всего набора товаров и услуг в текущем году и цены идентичной или очень схожей группы товаров и услуг в году, с которым осуществляется сравнение. Благодаря дефлятору ВВП можно учитывать все произведенное экономикой: а это не только потребительские, но и инвестиционные товары, украинская продукция, покупаемая государством или продаваемая на мировом рынке.

Попробуем разобраться в отличиях номинального и реального ВВП на примере. Представим, что предприятие в предыдущем году изготовило 1000 мобильных телефонов стоимостью 200 долларов каждый. Следовательно, ВВП составляет 200 тыс. долларов. В следующем году предприятие снова изготовило 1000 телефонов, но их стоимость изменилась и составляет 205 долларов за единицу. Учитывая эти данные, можно сделать вывод, что реальный ВВП – не изменился, ведь предприятие продолжает производить 1000 единиц товара, а вот номинальный ВВП вырос, потому что изменилась стоимость товара с 200 до 205 долларов. Если бы в текущем году предприятие изготовило 1050 мобильных телефонов, то изменился бы и реальный ВВП – с 1000 до 1050 единиц товара, то есть на 5%.

Почему важно понятие "конечного использования" товара или услуги

При подсчете ВВП используется только стоимость конечной продукции, а не промежуточной. Благодаря такому подходу можно избежать многократного учета одного и того же продукта или услуги в показателе ВВП. Например, если потребитель купил яблоки домой – это будет конечным продуктом использования и будет учитываться в ВВП. Если же яблоки закупило предприятие для производства яблочного сока, то будет учитываться только стоимость готового продукта, а именно сока. Или, если мука выставлена на продажу в магазине, то она будет включаться в ВВП. В то же время, если муку закупил хлебокомбинат для производства своей продукции, то в ВВП будет включена уже стоимость хлеба, а не муки как сырья.

Важна ли низкая и стабильная инфляция для экономического роста

Чтобы бизнес мог принимать долгосрочные решения, направленные на развитие экономики, необходимо, чтобы национальная валюта сохраняла свою покупательную способность, уровень цен оставался стабильным и прогнозируемым, а уровень инфляции был низким и контролируемым. В этом случае инвесторы будут готовы вкладывать средства в экономику на долгий срок. А долгосрочное планирование и инвестиции – основа развития науки, технологий и инноваций.

Если же инфляция высокая, то деньги теряют свою покупательную способность, то есть обесцениваются. Как следствие, цены растут, спрос и экономическая активность снижаются – создаются все условия для наступления экономического кризиса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, может ли инфляция быть полезной для экономики.

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