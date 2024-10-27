Еще две оппозиционные партии в Грузии не признавали результаты выборов

"Факт, о котором можно однозначно сказать - Иванишвили подавил свободу граждан Грузии. И те опубликованные выборы, те результаты, не отражающие свободы грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не произошло за один день", - заявил бывший премьер и партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария.

По его словам, системный характер имели устрашение избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и устрашение государственных служащих и социально незащищенных лиц.

Гахария призвал к "умным формам протеста", которые будут направлены на защиту выбора грузин.

Лидер партии "Лело" и коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе также заявил, что отказывается признавать результаты выборов.

"Выборы тотально сфальсифицированы. Они присвоили голоса людей и готовят страну для России. Не получится! С этой фальсификацией я не соглашусь и не могу согласиться... никогда", - заявил оппозиционер.