RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Еще две оппозиционные партии в Грузии не признавали результаты выборов

Фото: Георгий Гахария (facebook.com/GakhariaGiorgi)
Автор: Наталья Юрченко

Оппозиционная партия "Гахария - за Грузию" и коалиция "Лело" не признали результаты парламентских выборов в Грузии. Оппозиционеры призывали к "умным протестам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Факт, о котором можно однозначно сказать - Иванишвили подавил свободу граждан Грузии. И те опубликованные выборы, те результаты, не отражающие свободы грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не произошло за один день", - заявил бывший премьер и партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария.

По его словам, системный характер имели устрашение избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и устрашение государственных служащих и социально незащищенных лиц.

Гахария призвал к "умным формам протеста", которые будут направлены на защиту выбора грузин.

Лидер партии "Лело" и коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе также заявил, что отказывается признавать результаты выборов.

"Выборы тотально сфальсифицированы. Они присвоили голоса людей и готовят страну для России. Не получится! С этой фальсификацией я не соглашусь и не могу согласиться... никогда", - заявил оппозиционер.

 

Выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Их называли "решающими", поскольку партия-победитель определит курс страны на четыре года.

За места в парламенте борются коалиция оппозиционных партий и пророссийская "Грузинская мечта", руководящая страной боллее 10 лет. В Грузии во время выборов фиксировали массовые нарушения - вбросы бюллетеней, разглашение по несколько бюллетеней на одного, драки.

По информации ЦИК Грузии, партия правящая партия "Грузинская мечта" получает на выборах более 54% голосов, далее идут оппозиционные партии.

Ранее оппозиционные "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение" и "Сильная Грузия" заявили, что не признают результатов выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияПарламентские выборы