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Еще два посольства Украины получили опасные конверты, - Кулеба

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Еще два украинских дипломатических представительства получили опасные конверты. Речь идет о посольствах в Румынии и Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИДа Дмитрия Кулебу во время брифинга.

"Имеем новые случаи отправки опасных конвертов. Сегодня добавились наши посольства в Румынии и Дании. Всех, кто продолжает отправлять эти пакеты и терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не терять свое время и деньги на почтовые марки, ничего вы этим не добьетесь", - заявил Кулеба.

Напомним, что сегодня утром стало известно о том, что посольство Украины в столице Румынии получило два подозрительных конверта.

Добавим, днем ранее стало известно, что в Испании изъяли еще три конверта с глазами животных, которые назначались украинским дипучреждениям.

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РумынияДмитрий КулебаМЗСДания