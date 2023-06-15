Еще больше ПВО и коалиция F-16. Итоги очередной встречи в формате "Рамштайн"

Хорошие новости начали поступать еще до заседания. По данным CBS News, около 200 украинских военных до конца лета завершат обучение на американских танках Abrams. Эти сроки приблизительно совпадают со сроками поставки 31 танка от США.

Украинские танкисты уже третью неделю тренируются на полигоне в Германии. Всего план подготовки рассчитан на 12 недель. Сейчас они оттачивают индивидуальные навыки, после чего их ждет слаживание на уровне батальона.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин посетил гарнизон в немецком Висбадене и заявил американским инструкторам, что США должны нарастить боевую мощь Украины, обучить еще больше военных и предоставить все необходимое для отражения российской агрессии.

Открывая тринадцатый "Рамштайн", Остин прокомментировал наступление украинских войск. По его словам, начался военный марафон, поэтому союзники сосредоточатся на неотложных потребностях. В том числе на усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) и поставке боеприпасов.

"Сегодня у Украины хорошие позиции для решения будущих вызовов", - отметил он и поблагодарил партнеров за участие в коалиции танков и самолетов.

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины хорошие позиции для решения будущих вызовов (Getty Images)

Нидерланды и Дания координируют обучение украинских пилотов на самолетах 4-го поколения, включая F-16. Польша и Германия координируют поставки и поддерживают эксплуатацию танков Leopard, добавил Остин.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на встрече обсудят детали "коалиции самолетов", подготовку пилотов и обслуживающего персонала. Предметные вопросы буду согласовываться с представителями Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединятся к коалиции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь в комментарии для СМИ отметил, что обучение украинских пилотов уже началось. По его словам, формирование коалиции в будущем позволит передать F-16.

"Когда конкретно это решение будет принято, еще не известно. Но уже ясно, что обучение началось и это позволит нам передать самолеты. Потому что будут готовы пилоты, которые могут ими управлять", - подчеркнул он.

Однако в Воздушных силах ВСУ уже опровергли его слова. Спикер Юрий Игнат уточнил, что украинские пилоты готовы выехать как можно скорее, но процесс "растянут" и конкретно обучение еще не началось.

Заявления по итогам "Рамштайна"

Итоговый брифинг Ллойд Остин начал со слов поддержки.

"Ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге напомнил нам о том, что переживает Украина… Мы знаем, что продолжаются ожесточенные бои, мы видели храбрость Вооруженных сил Украины с самого начала российской агрессии. Ситуация на поле боя непредсказуема, но наше послание остается достаточно четким - мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", - отметил он.

На заседании Контактной группы участники заслушали Командование сил США в Европе, которое занимается логистикой военных поставок и координирует ремонт поврежденной техники. По словам шефа Пентагона, один из основных приоритетов - обеспечение сухопутных сил Украины всем необходимым.

Об украинском контрнаступлении

Украинское контрнаступление комментировал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Контрнаступление только началось, еще рано говорить о его результатах. Боевые действия как всегда влекут за собой большие потери. Но мы должны убедиться, что Контактная группа предоставляет достаточно помощи, чтобы Украина могла противостоять России", - отметил он.

По его словам, прямо сейчас на 65 площадках на разных континентах проходят обучение более 6 тысяч украинских военных. США с начала полномасштабного вторжения РФ подготовили более 11 тысяч бойцов, и эти тренировки помогли создать 12 бригад, часть которых участвует в контрнаступлении.

Фото: Марк Милли не взялся прогнозировать ход украинского контрнаступления (Getty Images)

На данный момент трудно сказать, как много времени потребуется для этой операции.

"Мы знаем, что несколько сотен тысяч российских военных окопались и ждут украинцев. Это будет очень жестокая битва, но в конце концов победит сильнейший. И стойкость украинского духа очень высока, а многие из россиян не понимают, что они там делают. Трудно сказать, чем это все закончится", - добавил Милли.

Об украинских потерях

Остина попросили прокомментировать украинские потери в контрнаступлении, а также видео из российских пабликов с подбитыми танками Leopard и боевыми машинами Bradley.

"Что касается потерь на поле боя, то это война и потери будут с обеих сторон. Но важно, чтобы у Украины были возможности восстановить поврежденное оборудование и вернуть его в бой", - отметил министр обороны США.

Он также прошелся по видео с подбитой техникой.

"Россияне около тысячи раз показали нам одни и те же 5 машин с десяти разных ракурсов. Но, откровенно говоря, боевой мощи у украинцев по-прежнему много", - подчеркнул он.

О нерешительной позиции США по вступлению Украины в НАТО

Глава Пентагона заверил, что Вашингтон поддерживает политику открытых дверей, но каждая страна идет в НАТО своим путем.

"Я могу сказать, что мы придерживаемся решений Бухареста (саммита НАТО в 2008 году, - ред.). Но в будущем вы сможете убедиться, что наши союзники будут работать совместно, чтобы обеспечить успех Украины и предоставить соответствующие гарантии для движения вперед", - добавил он.

Отметим, от Бухареста-2008 украинская сторона ждала План действий по членству в НАТО. Но страны-участницы в итоговом коммюнике ограничились заявлением без конкретных сроков о том, что Украина станет членом Североатлантического альянса.

Об обучении украинских пилотов на F-16

Ллойд Остин поблагодарил Данию и Нидерланды за лидерство в "коалиции самолетов" и разработку плана подготовки пилотов.

"Есть и другие страны, присоединившиеся к работе. Она продолжается. Сегодня нам рассказали о дальнейших планах и шагах. Должен сказать, что все настроены решительно. Вы знаете, что США должны утвердить систему подготовки, сделать другие шаги. Мы продолжаем работать с Данией и Нидерландами, конечно, на это уйдет некоторое время. Но наше движение вперед по этому вопросу происходит энергично и в нем участвуют другие партнеры", - отметил он.

Анонсированная помощь

Системы ПВО

Дания, Нидерланды, Великобритания и США объявили, что Украина получит сотни ракет малой и средней дальности и соответствующих систем. Поставка уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель.

Речь идет о комплексах малой и средней дальности.

Помощь от Канады

Канада объявила о передаче 18 бронированных машин Senator. Их доставят на следующей неделе. На данный момент украинская сторона уже получила 116 из обещанной партии в 200 единиц.

Фото: Канада поставит Украине 18 бронемашин Senator (roshel.ca)

Кроме того, в ближайшие дни доставят 6750 автоматов, 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, 250 000 патронов калибра 5,56 мм и 70 000 патронов для снайперских винтовок.

Также Оттава продолжит операцию UNIFIER по обучению военных Украины до 2026 года, будет способствовать подготовке пилотов, обслуживанию и поддержке украинских F-16, примет участие в центре обслуживания танков Leopard 2 в Польше.

Снаряды для артиллерии

Дания и Норвегия объявили о передаче 9 тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, отдельно Норвегия предоставит 7 тысяч боеприпасов из своих запасов. Эта партия уже на пути в Украину.

"Украина все еще нуждается в боеприпасах. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда различных мер. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9000 артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени", - заявил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Ранее на этой неделе Дания передала 1500 артиллерийских снарядов и 500 гранат. А в апреле обе страны поставили 8 тысяч боеприпасов для артиллерии.

Долгосрочные пакеты помощи

Норвегия и Германия анонсировали пакеты на несколько лет, а Дания выделит примерно 2,6 млрд долларов для военной помощи на 2024 год.

Также Италия анонсировала предоставление критически необходимых возможностей. Еще несколько партнеров рассматривают поддержку Украины в долгосрочном плане.

***

Параллельно со встречей в формате "Рамштайн" немецкое издание Handelsblatt сообщило о том, что Дания и Нидерланды профинансировали закупку дополнительных 14 танков Leopard 2, которые концерн Rheinmetall поставит Украине.

По словам источников, контракты уже подписаны. Обе страны выделили на сделку несколько миллионов евро. Правительство Германии, которое должно одобрить экспорт военной техники, также принимало участие. Первые танки из этой партии Украина получит в январе 2024 года.