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Еще 820 оккупантов и более сотни единиц техники: обновлены потери РФ

Фото: Россия потеряла на фронте еще 820 оккупантов (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины превысили 440 тысяч солдат. За последние сутки наши защитники ликвидировали еще 820 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие потери России в войне против Украины по состоянию на 29 марта 2024 года:

  • личного состава - около 440790 (+820) человек;
  • танков - 6922 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 13264 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 10991 (+28) ед;
  • РСЗО - 1023 (+2) ед;
  • средства ПВО - 735 (+6) ед;
  • самолетов - 347;
  • вертолетов - 325;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8656 (+56);
  • крылатые ракеты - 2022 (+5);
  • корабли/катера - 26;
  • подводные лодки - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14645 (+50) ед;
  • специальная техника -1807 (+7).

 

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - узнайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Бои на этом участке фронта продолжаются.

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