В РФ хотят использовать ситуацию в Израиле против Украины: эксперты ISW раскрыли детали
Кремль попытается использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для продвижения своих информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, в России обвинили Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины и заявили, что международное сообщество якобы вскоре перестанет обращать внимание на Украину.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы "заниматься" работой над "палестинско-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в дела России и оказывать Украине военную помощь. В МИД РФ также обвинили Запад в блокировании усилий необходимого "квартета" России, США, Евросоюза и ООН, что привело к эскалации насилия в Израиле.
Российские пропагандисты также заявляли, что Россия якобы выиграет от эскалации в Израиле, поскольку мир на время отвлечется от Украины и вновь займётся "тушением вечного огня" на Ближнем Востоке.
Ключевые выводы ISW:
- Украинские силы 7 октября продолжили наступательные операции в районе Бахмута и на западе Запорожской области и, как сообщается, продвигались в обоих направлениях.
- В ночь с 6 на 7 октября российские войска нанесли серию ракетных ударов по тылам Украины и портовой инфраструктуре.
- Российское правительство утвердило закон, временно ограничивающий количество пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые украинские граждане могут использовать для въезда в Россию из третьих стран.
- Белорусские чиновники используют международное партнерство в попытке узаконить роль Беларуси в незаконной депортации украинских детей.
- Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области.
- Сообщается, что в результате действий украинских партизан на оккупированной части Херсонской области погиб представитель "Единой России".
Детальнее о разведке на Бахмутском направлении, значении аэроразведки на войне и важности всегда быть на несколько шагов вперед от врага можно прочитать в материале РБК-Украина.
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