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Еще 340 оккупантов и 34 артсистем. Генштаб обновил потери войск РФ в Украине

Пятница 29 сентября 2023 08:21
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Еще 340 оккупантов и 34 артсистем. Генштаб обновил потери войск РФ в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 340 российских оккупантов, таким образом увеличив общие потери армии захватчиков в живой силе до 277660 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 8 танков, 10 ББП и 34 артсистемы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 277660 (+340) человек ликвидировано,
  • танков - 4687 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин - 8972 (+10) ед.
  • артиллерийских систем - 6409 (+34) ед.
  • РСЗО - 794 (+1) ед.
  • средства ПВО - 536 (+1) ед.
  • самолетов - 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4991 (+34) ед.,
  • крылатые ракеты - 1529 ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подводные лодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8836 (+21) ед.
  • специальная техника - 930 (+1).

Ситуация на фронте

Как проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке 29 сентября, на фронтах за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Украинские воины продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по ЗРК и 2 - по станциям РЭБ противника. Также были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня оккупантов.

Подразделениями ракетных войск ВСУ поражен 1 ЗРК, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.

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